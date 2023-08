Presume Sheinbaum obras de L. Obrador

La aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, destacó algunos de los principales proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador en la zona del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.

Con un vestido negro de tehuana, la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México encabezó una asamblea en un deportivo de Santo Domingo Tehuantepec, a donde fueron movilizados cientos de simpatizantes de distintas agrupaciones locales, como la Coalición Obrera, Campesina, Estudiantil del Istmo (COCEI) y el Frente Unido de Comunidades Oaxaqueñas (FUCO).

Recordó que en la región se lleva a cabo el Tren Transístmico, que unirá Coatzacoalcos, Veracruz, con Salina Cruz, Oaxaca.

"Ayer estuvo el presidente de la República aquí porque se está ampliando el puerto de Salina Cruz y ya este año va a recorrer el primer tren toda la vía para llegar a Coatzacoalcos, no sé si ustedes saben pero entre Veracruz y Oaxaca habrá 10 polos de bienestar, donde se van a instalar fábricas que van a generar no solo empleos sino bienestar, que es la esencia de porqué estamos luchando.

"Así como el Transístmico y el Tren Maya, está la Refinería de Dos Bocas, hay puertos por todo el País y se construyen carreteras, como la de Puerto Escondido a Oaxaca, que tenía años prometiéndose y que no se cumplía, pues también lo va a a cumplir el Presidente López Obrador", destacó Sheinbaum.

Sheinbaum destacó que ha cumplido dos meses de recorridos y pidió a sus simpatizantes que la apoyen en la encuesta de Morena que se llevará a cabo a finales de agosto y principios de septiembre.

En su mensaje, en el deportivo Guiengola de Santo Domingo Tehuantepec, recordó por qué se dice que es la Cuarta Transformación y reconoció la labor del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"¿Ha cambiado México? ¿Ustedes quieren que continúe la Cuarta Transformación? ¿O quieren que regresemos al pasado?", preguntó a sus simpatizantes.

"En la Oposición no creen en los programas sociales ni en los derechos. Ellos cren que no hemos podido salir de la pobreza porque el pueblo de México es flojo, cuando el problema es del sistema que no ha podido generar bienestar, pero la esencia de nuestro proyecto es el bienestar", dijo la exjefa de Gobierno.