Sequía: ´asoma´ guerra por agua | Nivel extremo en presas y ríos

A estas alturas en el ciclo 35 (2015-2020) ya se había entregado el 19 por ciento.

De acuerdo con el Tratado de Aguas de 1944, México debe entregar en cada ciclo de cinco años un mínimo de 2 mil 158 millones de metros cúbicos de líquido de la cuenca.

Las principales presas de las que se extrae agua para entregar a Estados Unidos registran almacenamientos menores a un tercio de su capacidad.

Las presas El Granero, La Boquilla y Las Vírgenes, en Chihuahua, presentaban ayer llenados de 17.3, 20.3 y 32 por ciento, respectivamente.

Mientras tanto, las presas internacionales Falcón y La Amistad, desde las que se deriva el agua a Texas para cumplir con la cuota del Tratado de 1944, registraban llenados de 13.3 y 11.5 por ciento, respectivamente.

SEVERO DESABASTO

El abasto de agua para el resto del año en cinco de los seis municipios de Baja California no está asegurado.

Ante la falta de fuentes propias, Tijuana, Rosarito, Tecate, Ensenada y San Quintín dependen del líquido que les es asignado de un acuífero en Sonora y de agua que adquieren del Distrito de Riego 014 Río Colorado

Para este año, pretendían adquirir 50 millones de metros cúbicos. Sin embargo, sólo se amarró un acuerdo por 17.5 millones.

Gerardo García Saille, gerente del Distrito de Riego, advirtió que no hay certeza de que se llegue a un arreglo sobre el resto.

"Ellos (el Gobierno de Baja California) están apurados porque no hay un convenio. Había uno por 17.5 millones de metros cúbicos que ya se les entregaron y no hay un convenio para los volúmenes adicionales, porque no se han puesto a disposición volúmenes adicionales (por parte de los productores agrícolas), estamos en esa encrucijada", comentó en entrevista.

"En las cuentas quedan (pendientes) 32.5 millones de metros cúbicos, que no se han conseguido. Sobre ese volumen estamos pendientes de ver".

Los productores, explicó, se muestran renuentes a vender agua a la zona costera este año porque el Gobierno estatal no paga a tiempo.

SUFRE CAMPO DE CHIHUAHUA