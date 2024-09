Luisa María Alcalde buscará dirigencia de Morena, pero sin renunciar a Segob

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, permanecerá en su cargo hasta que concluya el sexenio, el próximo 30 de septiembre.

El Mandatario explicó que la funcionaria, que se perfila para convertirse en la nueva presidenta de Morena, tomaría las riendas de ese partido hasta el primero de octubre, por lo que no tiene impedimento para continuar en funciones en el gabinete.

"Fíjense que yo cometí el error porque no estoy actualizado en las normas de Morena. Si la eligen ella va a ocupar su cargo el 1 de octubre y ella me dijo, casi me estaba esperando, ya quiere que me vaya, pero no es así.

"Claro que si no tiene problema legal y si la eligen, ella me decía que entraría formalmente hasta el 1 de octubre, entonces, ella se quedaría hasta el final-2, precisó en su mañanera.

La funcionaria fue nombrada el 19 de junio del año pasado, cuando se desempeñaba en la Secretaría del Trabajo. Estará en el puesto durante 15 meses y 11 días.

Es la tercera titular de Gobernación en el sexenio, después del tabasqueño Adán Augusto López, actual coordinador de Morena en el Senado, y de la Ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, hoy diputada federal del mismo partido.

AMLO prevé que Luisa María Alcalde renuncie a Segob y busque dirigencia de Morena "Yo creo que va a presentar su renuncia, pues puede ser que el viernes", dijo el Mandatario en su conferencia mañanera

Alcalde se perfila como candidata única para ocupar la presidencia de su partido, y como posible compañero de fórmula, para la Secretaría General, se ha mencionado a Carlos Ulloa, actual diputado federal y quien ha sido colaborador, asesor y operador de la Presidenta electa.

El Congreso Nacional morenista para renovar la presidencia y secretaría se llevará a cabo el domingo.

Mario Delgado y Citlalli Hernández, que ocupan esos cargos actualmente, formarán parte del Gobierno de Claudia Sheinbaum. Él como Secretario de Educación y la senadora estará al frente de la nueva Secretaría de las Mujeres.

También se prevé que Andrés Manuel López Beltrán, hijo del Presidente, se postule en el Congreso morenista para ocupar la Secretaría de Organización, considerada como una posición clave para el manejo de recursos y estructuras partidistas.

López Obrador adelantó el miércoles que no participará en el Congreso de su partido, debido a que tiene programada una gira por Veracruz. Sheinbaum sí estará presente.

Mario Delgado fue quien dijo ayer que la próxima dirigencia entrará en funciones el 1 de octubre, el mismo día que la Presidenta tome posesión.