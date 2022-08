AMLO se deslinda de denuncia contra Peña Nieto

Él ya presentó denuncias

En conferencia de prensa matutina y a pregunta expresa, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que él ya presentó denuncias en contra de algunos expresidentes, pero esto fue hace varios años cuando estaba en la oposición, por lo que consideró que éstas ya están archivadas.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que su fuerte no es la venganza, pues si no, ya hubiera presentado denuncias en contra de los expresidentes Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo o Carlos Salinas de Gortari.

"¿Usted haría el llamado, en dado caso que la Fiscalía lo requiriese, su presencia a que regrese el expresidente Peña y enfrente directamente la acusación?", se le preguntó.

"Eso lo tiene que decidir la Fiscalía, no me corresponde a mí y no es mi fuerte la venganza y no es solo es el expresidente Peña, y es también el expresidente Calderón, si no ya hubiésemos presentado denuncia o en contra de Calderón, contra de Fox, de Zedillo o Salinas.

"De algunos de ellos yo ya las presenté (denuncias) cuando estaba en la oposición, pero creo que ya están en los archivos. Eso es lo que puedo comentar", dijo.