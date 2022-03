Se abren camino a ´golpe de pedal´

Mientras que unos años atrás tenía que levantarse de madrugada para poder ir a la escuela, hoy esta historiadora prefiere hacer sus viajes en bici, lo que le hizo ver la ciudad mucho más pequeña de lo que solía imaginarla. "La bicicleta me abrió muchos caminos, principalmente el de mi libertad, porque pude movilizarme por mí misma, mejorar mi economía", dice la promotora de iniciativas como las rodadas de reforestación, que promueven el mejoramiento del espacio urbano en bici.

Pero hay una narrativa que las mujeres que se suben a la bici tienen que superar: la barrera del miedo. De que las vayan a agredir, de que les vayan a gritar cosas, de que las vayan a atropellar. A sus 33 años, Fernanda Rivera recuerda que lo primero que le dijeron sus padres fue que no se subiera a la bici. "Te transfieren todo el miedo que puede existir; que cómo te vas a ir en bici, que estás loca, te vas a caer, te van a atropellar, pero yo me siento más segura en ella porque tengo el control de la velocidad, de las calles donde ando, del tiempo que quiero hacer", refiere quien hoy es directora general de seguridad vial y sistemas de seguridad sustentable de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México.

Son varios los estudios que detallan la poca confianza que tienen las mujeres en este medio de transporte. Por un lado, buena parte de las mujeres hacen sus traslados a pie o bien, tienen que trasladar a niños o personas de la tercera edad con ellas, lo que las desmotiva. Es por ello que de los más de 800.000 viajes que se realizan en bicicleta, solo el 26% de ellos son realizados por mujeres, aunque tras la crisis por el coronavirus, se estima que esta cifra ha aumentado.

"Claro que es peligroso andar en bici, como peligroso es que haya personas que no saben manejar un auto", dice Patricia Calderón, urbanista y autodenominada Bicireportera en redes sociales. "Empecé a publicar cosas en redes sociales del tráfico en bicicleta, por eso me quedó el mote", dice en entrevista. A los 29 años decidió experimentar yendo a su trabajo en bicicleta y diez años más tarde no ha logrado bajarse de ella. "Dejé de hacer más de una hora subida en el coche a unos 20 minutos", comenta.

Como muchas otras ciclistas, Calderón no ha estado exenta de comentarios misóginos cuando recorre la ciudad. "Me han dicho loca y jodida, porque además de que hay un tema por el hecho de ser mujer, también hay un clasismo muy marcado, se asocia a que eres pobre, cuando lo cierto es que eres mucho más libre", comenta.

VÍCTIMA FRECUENTE

Alejandra Leal solía ser una víctima frecuente de acosadores en sus traslados en transporte público en Ciudad de México, hasta que decidió agarrar su bici. "Me di cuenta de que la frecuencia de las agresiones es mucho menor que cuando andaba en el transporte, yo ya estaba muy cansada y no le veía la forma de evitarlo hasta que cambié mi manera de ver las cosas", comenta. Hoy, Leal es codirectora de Céntrico, una organización que busca promover sistemas de movilidad más sustentable, como la bicicleta.

La historiadora Abril Reza, en un viaje en su bicicleta.

La alcaldesa de la bicicleta, en un viaje intermodal en metro.