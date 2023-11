Saskia Niño de Rivera genera polémica por foto de casa de magistrade

CIUDAD DE MÉXICO.- La activista sobre el sistema penitenciario, Saskia Niño de Rivera, generó polémica al compartir una supuesta imagen de la escena del crimen del magistrade Ociel Baena, en donde también se encontró el cuerpo de su pareja, Dorian Daniel Herrera, en su casa en Aguascalientes.

La imagen no es original de Saskia Niño de Rivera, sino retomada de otra cuenta, pero en la foto se observa una mano en medio de una mancha de sangre y una navaja de afeitar. Según la versión del fiscal general de justicia de Aguascalientes, Jesús Figueroa, Dorian asesinó a Ociel con navajas de afeitar y posteriormente, se suicidó.

"El querer armar la teoría de que esto fue un crimen pasional es ofensivo y HOMOFOBICO y no lo voy a aceptar. Bajo ninguna circunstancia. Diario matan a 4 personas en este país por su orientación sexual e identidad de género", escribió la fundadora de Reinserta junto a la imagen que levantó polémica.

Tras la publicación de Niño de Rivera Coven, la saxofonista María Elena Ríos le recriminó haber compartido esa foto. "Oye Saskia Niño, no te pido respeto porque no lo conoces, estás acostumbrada a lucrar con el dolor y obtener interacciones para hacerte notar. Las fotos de Ociel NO SE COMPARTEN No vamos a aceptar tu oportunismo BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA", le dijo.

Ríos impulsa la llamada "ley ácida", luego de que ella misma fue quemada con ácido en varias partes de su cuerpo por una expareja.

Además de la recriminación por la foto de la escena, otras personas le pidieron a la fundadora de Reinserta identificar como "queride" y no "querido" a Ociel Baena en un posteo que ella realizó en la red social X.