Deja Osorio Chong bancada priista

Una hora después del anuncio de Osorio, el acapulqueño Manuel Añorve dijo ante reporteros que había sido electo jefe del grupo con el voto de ocho de los 13 integrantes. A Añorve le dieron la espalda Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila y Nuvia Mayorga.

Pasadas las 20:00 horas, Osorio había abandonado intempestivamente la sala de juntas que la bancada priista tiene en el Patio del Federalismo para anunciar a la prensa que, merced a una asamblea "ilegal", había sido expulsado de la coordinación.

El ex Gobernador hidalguense adelantó que no les dará el gusto de verlo afuera del PRI. Por lo pronto, fungirá como senador sin bancada.

Al cónclave asistieron 12 de los 13 de integrantes del grupo; el jerarca cetemista, Carlos Aceves del Olmo, no asistió por problemas de salud.

La víspera, un grupo de siete senadores afines a Moreno hizo circular una convocatoria para las 18:00 horas de ayer con el propósito de ventilar asuntos internos del grupo, pero con la intención de empujar la salida del hidalguense.

ACUSACIÓN

El ex coordinador acusó a Añorve y Mario Zamora de orquestar el golpe que lo expulsó de la coordinación.

"Esto tiene su razón de ser: a Alejandro Moreno no le gustó lo que interpusimos en recurso para evitar su porfiriato. Yo soy un hombre de partido como para permitir que un personaje como Alejandro Moreno, con todos los señalamientos públicos que tiene, se quede con el partido. Yo soy la voz de millones de priistas enojados con este personaje que le ha hecho daño al partido.

"Vine para dar la cara. Me presenté para decirles que era ilegal, había dos notarios y les dije: 'y para sus pretensiones sobre (mal manejo) de recursos, aquí está todo y está asentado en actas el manejo de recursos por parte de ellos mismos", dijo Osorio.

Relató que sus compañeros le dijeron que eso no era necesario: "lo que queremos pedir es el cambio de coordinador". "Y yo dije: 'esto es ilegal, esta asamblea es ilegal'. Pero yo, ¿aferrarme a un espacio en el que hay un dirigente que está herido, que quiere revancha y lastimar a sus adversarios? Pues no voy a permitir entrar en ese proceso.

"Les dije que hicieran un escrito para que hicieran la petición formal, pero hubo la negativa del senador Añorve, pero antes de irme, con el respeto debido, les dije que qué pena me daban, que se hubieran prestado a las artimañas de Alejandro Moreno. Así que les dejé en la ilegalidad", contó.

"Les encantaría que renunciara al PRI, pero no les voy a dar ese gusto. Alejandro Moreno tiene que salir del PRI", agregó.

--¿Se queda en la bancada?, se le preguntó.

"Es claro que no puedo estar, porque yo no voy a obedecer instrucciones para votar como le conviene a Alejandro Moreno; entonces, no renuncio a mi militancia, pero no estaré en este grupo parlamentario", contestó.

Los allegados a Osorio --Ruiz Massieu, Ávila y Mayorga-- definían anoche el curso que tomará su militancia.