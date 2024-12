Comparecencia de Rubén Rocha ante diputados

Por: Agencia Reforma

Noviembre 30, 2024 - 09:19 a.m.

Ciudad de México.- Entre reclamos ciudadanos por la creciente inseguridad en Sinaloa, el gobernador de la entidad, el morenista Rubén Rocha, comparece ante diputados locales, en el marco de su Tercer Informe de Gobierno.

De entrada, les dijo a los legisladores que la seguridad en el estado está garantizada porque la Policía, el Ejército y la Guardia Nacional, cuida de la gente.

En este sentido, llamó incluso a los habitantes a acudir a los eventos públicos como el béisbol, deporte que se ha visto afectado en sus entradas por la inseguridad.

"Se han portado muy bien los clubes y los jugadores por eso nuestro agradecimiento y a usted también General Briseño (Guillermo Briseño Lobera, mando de la Tercera Región Militar con sede en Mazatlán) hay que ir a ver a nuestros beisbolistas a los estadios, que la gente no iba, porque le dicen que hay problemas de seguridad, el Ejército, la Marina la Guardia Nacional, las Policías nuestras cuidan a los ciudadanos para que vayan a los espectáculos", lanzó Rocha al referirse de la contribución de propietarios y jugadores de los cuatro equipos de béisbol sinaloenses de la Liga Mexicana del Pacífico.

También pidió a los padres de familia mandar a sus hijos a la escuela.

"Gocemos, acuérdense, estamos por entrar a diciembre y váyanse con la idea de que tenemos un operativo de seguridad que los cuida, señor, por favor, a los papás, que en efecto, la educación es un derecho, de quién, del niño y del joven, y el gobierno tiene la obligación de darles ese derecho, y el papá tiene la obligación de mandarlos a la escuela, mándenlos, no tengan temor, no va a pasar nada.

"Tenemos con la Guardia Nacional, disculpen que lo diga, pero tengo que decirlo", presumió.

Rocha presumió que al puerto han llegado varios cruceros "repletos".

"Tenemos una propaganda que han hecho, que Sinaloa, que no se puede estar por la violencia, en efecto la tenemos, pero no es como para inmovilizarse (...) por fortuna seguimos teniendo dinamismo en la ciudad, no hay pesimismo, ni miedo, no tomen el miedo como una actitud paralizante", insistió.

"Tenemos un operativo que nos está cuidando ¿Qué tuvimos antenoche? (miércoles), pues tuvimos lamentablemente muertos en una casa de juego, esas casas clandestinas; y ayer volvimos a tener otro, qué hicimos hoy en la mañana, cómo le vamos a hacer, cómo vamos a enfrentar, el robo de autos, los homicidios, que todavía no nos dejan, el tema de las personas privadas de la libertad, esos tres temas los estamos atendiendo con operativos específicos", manifestó.

No obstante, enalteció que el turismo a Sinaloa aumenta de manera favorable en la entidad.

"Hemos llegado a la mitad del mandato que me confirió la ciudadanía en un ejercicio democrático sin precedente en la historia política de Sinaloa, fue una decisión histórica que condensó cambios que se fueron acumulando a lo largo de años de luchas democráticas del pueblo mexicano y del sinaloense", inició el mandatario en su mensaje.

"Se tradujo en un cambio cualitativo radical en la vida pública de México y de Sinaloa, responder a ese cambio, atendiendo a viejos reclamos y nuevas demandas, fue el compromiso que asumí ante el pueblo de Sinaloa y creo no haberlo defraudado", presumió.

Afuera del Congreso local, ciudadanos colgaron diversas mantas en protesta por la inseguridad.

"Gobernador, ¿Con cuántas firmas se va?; "Alto a la violencia, los sinaloenses necesitamos seguridad y tranquilidad para retomar nuestras actividades cotidianas"; "Diputados, basta ya, exigimos seguridad, están para servir al pueblo, no al Gobernador, si no pueden, renuncien", se lee en las mantas.





Reportan balacera

Un enfrentamiento a balazos se reportó en la sindicatura de Costa Rica, a 35 kilómetros al sur de Culiacán, en Sinaloa.

El tiroteo, al parecer protagonizado entre dos células criminales, sembró miedo entre los habitantes, comerciantes y automovilistas de la zona.

Algunos transportistas tomaron el sentido contrario de la carretera que va a Culiacán o se fueron por vías alternas, reconocieron autoridades locales.

De acuerdo con reportes al 911, las detonaciones se registraron en la zona conocida como El Trébol y la carretera Culiacán-Eldorado, que reportó además largas filas de vehículos atrapados.

Otros reportes se refirieron a la presencia de narcobloqueos.

Elementos del Ejército y de la Guardia Nacional llegaron al sitio para implementar los llamados cordones de seguridad.

Hasta ahora ninguna autoridad se ha pronunciado de manera oficial sobre la balacera y si ésta derivó en alguna víctima.

En esa misma sindicatura fuentes locales advirtieron que un hombre que se encontraba en un velorio, fue asesinado a balazos durante la madrugada de este viernes.