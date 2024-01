AMLO llamó la atención ante desabasto de medicamentos: Rosa Icela Rodríguez

CIUDAD DE MÉXICO

"'No quiero que sea al 95% ¡qué les pasa!, quiero el 100%, no me salgan con el 95%' y nos llama la atención a todos, no nada más al ISSSTE, también a otros centros, a otros entes de salud", dijo Rosa Icela Rodríguez encargada de limpiar de corrupción al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores al servicio del Estado.

En la conferencia de prensa del presidente López Obrador, Rodríguez dijo que a nivel central el ISSSTE tiene 96% de abasto de medicamentos, pero en las unidades médicas haya no ocurre así.

"Al momento que levantamos 5 mil cuestionarios mensuales en todas las unidades médicas vamos a 500 o 600 unidades; solo tenemos cobertura de 86 a 88% en la última milla en el hospital. El 14% tiene problemas para el surtido de la receta, solo se las cumple al 50% al 60%, falta que llegue el medicamento completo".





"Ahora cuando empezamos con el ISSSTE y a comenzar las encuestas no nos iba tan bien, era el 68%, pero poco a poco con algunas acciones como tener encargados de farmacia, que no los había, duramos varios meses con ese tema".

La secretaria de Seguridad confió en que, con la entrada en operación de la Mega Farmacia del Bienestar de Huehuetoca, Estado de México, se pueda abatir la falta de medicamentos en las unidades médicas y que los trabajadores al servicio del estado tengan acceso a este servicio.