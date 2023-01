Defiende Monreal a UNAM ante plagio de tesis

"Yo soy maestro de la UNAM y obviamente lo que a mí me interesa es que se aclare", dijo.

"Me entristecen hechos como este, pero siempre busco la verdad y yo me siento muy orgulloso de pertenecer a la UNAM, de ser maestro de la UNAM y de ser un egresado de la UNAM".

El coordinador de la bancada de Morena afirmó que la UNAM está por encima de este tipo de circunstancias que, a su juicio, suceden de forma esporádica.

"Espero que se aclare todo, porque la declaratoria o la declaración firmada por escrito de la autora de la tesis me deja mucho qué pensar", sostuvo.

Mencionó que había leído que la asesora confesó por escrito que el capítulo o la tesis fue presentado primero por la Ministra y después ella se lo mostró a los alumnos de su Seminario, y que el primer borrador era de la Ministra.

"Finalmente, yo no soy juez, no soy Ministerio Público y no soy Torquemada. Vamos a esperar que los procedimientos administrativos y jurisdiccionales se lleven a cabo porque no me gusta hacer leña del árbol caído ni sumarme a priori a juicios de linchamiento de nadie contra nadie", concluyó.