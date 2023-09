Se ausentan senadores marcelistas de reunión con Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO

Con un llamado a la unidad y el rechazo a la creación de corrientes o tribus, y con la ausencia de 10 de los 14 senadores identificados con Marcelo Ebrard, la coordinadora de los comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió por más de una hora con los grupos parlamentarios de la 4T en el Senado, a quienes llamó a trabajar para consolidar la transformación del país y la continuidad del Movimiento.

Ante los medios de comunicación, al término del encuentro que se llevó a cabo a puerta cerrada, la virtual candidata presidencial negó que el distanciamiento del excanciller, quien no ha reconocido su derrota en la contienda interna, ponga en riesgo la unidad de Morena.

"Hay unidad en Morena, porque nosotros no le cerramos las puertas a nadie, entonces la unidad está dada y nosotros seguimos caminando. Hay unidad, lo digo con toda certeza", puntualizó Sheinbaum Pardo.





Además, consultada a propósito de la creación de la Asociación Civil "El Camino de México", que encabeza Ebrard, advirtió que en el partido no hay tribus ni corrientes. "No hay corrientes en Morena, se pueden reunir, pero la unidad se establece a partir de los principios del Movimiento, no hay problema que se reúnan", expresó.

Al responder solo cuatro preguntas de la prensa, Claudia Sheinbaum arremetió contra el Frente Amplio por México y su coordinadora Xóchitl Gálvez.

"Yo lo pondría de esta manera: ni siquiera le debemos llamar Frente Amplio Opositor. Es el PRI, el PAN y un pedacito del PRD, no es nada más que el pasado de los privilegios, de la mentira, de la simulación, de la corrupción, de la desigualdad", enfatizó.

Sobre los "escándalos" en los que se ha tratado de involucrar a la senadora Xóchitl Gálvez, la exjefa de gobierno afirmó que mientras "nosotros representamos la esperanza de México, la verdad, la honestidad, la búsqueda de disminuir pobreza. Del otro lado van a seguir apareciendo más cosas".

El coordinador de Morena en el Senado, Eduardo Ramírez, informó en entrevista que a la encerrona con Sheinbaum asistieron 66 de los 76 senadores que integran las bancadas de Morena, PT, Partido Verde y Partido Encuentro Social.

De entre los marcelistas ausentes destacaron Martha Lucía Micher, Bertha Caraveo, José Ramón Enríquez y Rafael Espino, mientras que otros como Antonina Cárdenas, Sergio Pérez y Cecilia Sánchez, sí acudieron al encuentro.

Eduardo Ramírez explicó que la inasistencia de estos Senadores identificados con Marcelo Ebrard se debió a que "algunos de ellos tuvieron algunas actividades afuera o en sus estados, y otros por prudencia, como el caso de la compañera Malú (Micher) me manifestó que ella no iba a asistir hasta en tanto cuánto se resuelva el tema del resolutivo de la impugnación que presentaron".