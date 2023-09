Roberto Palazuelos asegura que estafador lo engañó con 600 mil pesos

CIUDAD DE MÉXICO

A través de su cuenta de Twitter, el famoso publicó una fotografía con el rostro del supuesto delincuente y resaltó que la Fiscalía de Guerrero había cumplido la orden de aprehensión en su contra por el delito de fraude genérico.

Mediante un comunicado el empresario señaló: "Elementos de la policía de investigación adscritos a la Fiscalía General del Estado de Guerrero, detuvieron a Manuel N, en cumplimiento a una orden de aprehensión librada por un Juez de Control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México por el delito de fraude genérico, cometido en mi agravio".

En el documento oficial se afirma que el acusado había estado involucrado en estafas dirigidas a varias actrices y colegas dentro de la industria artística. Además, compartió su propia experiencia al respecto.

"Yo fui uno de los agraviados. Sin embargo, olvidó que yo soy una persona que persigue la justicia hasta sus últimas consecuencias y que cree en el Estado de Derecho", agregó.





Palazuelos también externó su agradecimiento a sus abogados y a las personas que colaboraron en el arresto.

Tras la serie de publicaciones, el actor habló con el programa "De primera mano" en donde compartió que conoció a Manuel N hace algunos años, ya que se hacía pasar como mánager de las estrellas.

"A mí me estafó. Me vendió para un carnaval, quebró el dinero y ya nunca me volvió a tomar la llamada, pero así lo hizo con otros artistas", compartió.

De acuerdo con cifras del programa, el hombre engañó al menos a 50 figuras del mundo del espectáculo.

"Este cuate lo hacía tan bien que nadie podía probarle nada. Yo cuando me estafó le dije 'mira, Manolo, yo soy muy necio y creo en la justicia y cómo aplicarla, si me la haces te voy a acabar metiendo al bote tarde o temprano, mejor págame'", continuó el famoso.

Además, reveló que llevaba años persiguiéndolo, pero la pandemia de Covid-19 se cruzó en el proceso legal.

"Quiero explicarte que lo detuvo la policía de Acapulco. También pedí apoyo a la fiscal porque teníamos miedo de que si lo agarraban ofreciera dinero y lo dejaran libre y, dicho y hecho, lo agarraron y ofreció 100 mil pesos hoy en la mañana para que lo soltaran", expresó.

Comentó que esta persona ha causado mucho daño a muchas personas y que tan solo en Acapulco ha cometido 10 fraudes más.

"Para mí es un gran logro hacerle justicia a todas mis compañeras y compañeros. Ahora vamos a trabajar con el juez de control para que no lo suelten", concluyó.

En caso de que Manuel N pague la deuda que tiene con Roberto, entonces lo soltarán, pero invitó a las personas que fueron víctimas a que también presenten sus denuncias.