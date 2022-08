Pide Ebrard acelerar la digitalización

Por ejemplo, dijo el Secretario en un foro organizado por la UNAM, si los puestos de comida aceptaran terminal, la cobertura financiera podría ser de entre 98 y 100 por ciento.

"Va a permitir que tengamos más investigadoras, investigadores que puedan desarrollar circuitos, algoritmos, sistemas complejos de cálculo que nos permitan acelerar el paso (...) si nosotros digitalizamos nuestra sociedad podríamos tener una cobertura financiera del 100 o 98 por ciento, con lo cual el potencial de crecimiento de la economía, pues sería muy superior", dijo.

Al participar en el Foro de Inteligencia Artificial Primeros Resultados, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores comentó que en 2020, China tuvo registradas 68 mil 720 patentes, Estados Unidos 59 mil 230 y México solo 216.

Naciones que han transitado hacia la digitalización han crecido, insistió, y en México hacerlo es preponderante

El ejemplo de China, añadió, lo hizo a través de las telecomunicaciones, y en India, las compras hasta en los puestos callejeros se realizan con tarjeta.

Ebrard contó que en su última visita a la India, platicó con el Primer Ministro de ese país sobre el crecimiento de su economía.

"Primer Ministro, solo una pregunta, ¿Porqué están creciendo 8 por ciento ustedes? ¿Cuál es la razón por la cual está creciendo tanto un país de mil 400 millones de personas? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el secreto? Entonces me decía 'bueno, podrían decirse muchas cosas, pero lo que hicimos en los últimos siete años es digitalizar todo en la India'", relató.

"O sea, si tú sales a la calle y compras unas garnachas, la señora que te cobra, tiene su maquinita, y tú tienes que pagar con tarjeta, casi no usan el efectivo. Es una economía de datos, absolutamente, al 95 por ciento".

Al ser una sociedad digitalizada, expuso, el potencial de crecimiento de la economía sería superior, con miras a que pueda llegar al 6 u 8 del Producto Interno Bruto (PIB), en términos conservadores.

La pandemia, explicó el Canciller, aceleró la digitalización de la economía en el mundo por el confinamiento, y en el caso de México creció de 3 a 5 veces la velocidad de la digitalización.

Incluso, añadió, la empresa china Huawei vale más que Pemex, que es la empresa más grande de México.

"Esto solamente es símbolo o sintetiza que el futuro de México no está en otro lugar más que en eso: o desarrollamos patentes, innovación, desarrollo tecnológico y capacidad digital o no vamos a pasar en 10 mil dólares per cápita en nuestro ingreso, ése es como el imperativo categórico de México. Nosotros no podemos seguir teniendo 216 patentes", insistió.

"Hay que seguir insistiendo en que la prioridad en nuestro país es ésa. Es lo que tenemos que hacer"