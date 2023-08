Reprocha Ebrard a Sheinbaum cantaleta de que 'es favorita'

CIUDAD DE MÉXICO .-Claudia Sheinbaum y su equipo de campaña son quienes se han encargado de repetir, sin fundamento, que ella es la favorita del Presidente Andrés Manuel López Obrador y que aventaja a otros aspirantes por más de 20 puntos en las encuestas, aseguró Marcelo Ebrard.

Ninguna de las "corcholatas", consideró, puede sentirse favorita del Presidente, pues fue él quien decidió que el candidato de Morena a la Presidencia de la República sea elegido por la gente mediante una encuesta a nivel nacional.

"Veo el argumento de mi compañera y de su equipo de campaña de que ella es la favorita, pero te lo pongo muy simple: si va a haber una encuesta con una boleta no puede haber una favorita oficial, porque entonces la encuesta se contrapone a que haya una favorita, para eso no haces una encuesta, haces una convención u otra cosa. La encuesta implica que la gente sí va a decidir", indicó.

Ebrard dijo que será muy difícil manipular la encuesta que llevará a cabo Morena del 28 de agosto al 3 de septiembre próximo y que es falso que la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México lleve una ventaja como lo pregona.

"El argumento de que ya esto está resuelto y que 'ya llevamos 20 puntos de ventaja' y toda esa cantaleta es para convencer a las personas de que en realidad su opción ya no cuenta tanto, pero sí cuenta, el fondo de esto es lo que la gente ponga en la boleta", expuso.

El ex Canciller, quien estuvo de visita en Cajeme, Sonora, dijo que no considera que López Obrador tenga dudas sobre él, como se ha especulado, por tener un perfil con más independencia que el de Sheinbaum.

"Yo ya fui sucesor de Andrés, como Jefe de Gobierno, y creo que soy el único sucesor en México que ha sido llamado de vuelta, en este caso a la Cancillería", refirió.

"Es muy inusual porque normalmente el sucesor y el antecesor terminan mal su relación política, eso es lo común y corriente. En el caso de nosotros no ocurrió eso y no ocurrió porque actué con decencia y respeto a lo que me había yo comprometido en vez de ser un oportunista, que nunca he sido".

Sobre el acarreo que se ha dado en los mítines de la ex Jefa de Gobierno, Ebrard dijo que se informará al partido para que tome las medidas conducentes, pero confió en que eso no alterará el resultado de la encuesta.

"Hasta hoy todo está conforme a lo que se ha planeado respecto a la encuesta. Hay esos excesos que dijo la señorita (acarreo con 100 autobuses en un mitin de Sheinbaum) y ya están reportados, pero en lo que hace a la encuesta, sí va a ser real y que la gente decida".