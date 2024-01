Renuncia al PRI el ex Gobernador Héctor Astudillo

Chilpancingo, México .-Tras acusar que el PRI que dirige Alejandro Moreno es sectario, sin ideología y sin debate, el ex Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores renunció a su militancia de 40 años.

"Ya no me siento del PRI de hoy; he protestado desde que el PRI nacional se apropió de las facultades de las bases municipales y estatales para poder hacer solo lo que le convenga a él y no al priismo nacional, dijo ante seguidores que lo acompañaron en el anuncio de su salida.

En el acto estuvieron su hijo Ricardo Astudillo, Héctor Apreza, ambos diputados locales por el PRI, y los ex legisladores Norma Armenta y Víctor Toledo.

La renuncia de Astudillo se suma a la que ayer hizo efectiva Mario Moreno Arcos, candidato a la Gubernatura en las elecciones de 2021.

Con el tricolor, Astudillo fue tres veces Alcalde de Chilpancingo, tres veces diputado local y dos veces candidato a Gobernador de Guerrero ganando en la elección de 2015.

El ex Mandatario aseguró que no está presionando a nadie para que renuncie al PRI, y advirtió que en el priismo de Guerrero percibe una gran inconformidad por las decisiones de la dirigencia nacional del partido.

Héctor Astudillo aclaró que de momento no ha decidio irse a otro partido, aunque sí ha tenido acercamientos con varias fuerzas políticas, como Movimiento Ciudadano, incluso ha tenido pláticas con el líder nacional Dante Delgado.

"No acepto al PRI que determina por cercanía o incondicional y que no reconoce liderazgos, ya no deseo pertenecer a un PRI sin ideales y me avergüenzo de un PRI en el que frecuentemente Alejandro Moreno Cárdenas, se ha visto frecuentemente en confrontaciones internas y en acusaciones hacia su persona que han causado bajas importantes de hombres y mujeres con trayectorias reconocidas y valiosas", expresó.

El ex Gobernador sostuvo que su salida del PRI era una renuncia anunciada desde hace tiempo.

Otras figuras importantes se han ido del PRI en los últimos días, dijo, como en los estados de Puebla e Hidalgo.