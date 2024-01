Advierte INE que habría riesgos en elección si se involucran en seguridad

CIUDAD DE MÉXICO.- El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Arturo Castillo, señaló que la función del órgano electoral es organizar elecciones, y que de involucrarse en temas de seguridad podría haber riesgos.

"El INE no se puede meter a hacer actividades en materia de seguridad porque no sólo porque no tenemos la atribución constitucional ni legal, sino porque en el momento en que el INE empiece a involucrarse en materia de seguridad, las elecciones mismas, la organización comienza a correr un riesgo", subrayó en conferencia de prensa.

Afirmó que el tema de la inseguridad preocupa al INE y que se ha debatido en el Consejo General.

Apuntó que ya están instaladas las mesas de seguridad con las que se coordinan con las autoridades correspondientes, y aseguró que se harán más esfuerzos, de ser necesario, para proporcionales datos que puedan ser de utilidad para sus funciones.

"Es importante dejar claro que el Instituto Nacional Electoral no es una autoridad en materia de seguridad. Nuestra función constitucional es organizar elecciones", sostuvo.

"Por lo que respecta a la seguridad pública, sí es coordinarnos con las entidades en materia de seguridad para que ellos hagan su trabajo y nos ayuden a garantizar a que proceso electoral se lleve de manera pacífica y en las condiciones de seguridad necesarias", puntualizó el consejero.