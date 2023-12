Congreso de NL avala reincorporación de García como gobernador

MONTERREY, NL.- El Congreso de Nuevo León aprobó la renuncia de Luis Enrique Orozco como gobernador interno y la revocación de la licencia al cargo de gobernador constitucional de Samuel García, con lo que se desactivó la crisis política y de gobernabilidad en el estado.

Samuel García renuncia a candidatura de Movimiento Ciudadano

Samuel García Sepúlveda emitió un acuerdo donde oficializó que no continuará en la campaña presidencial como candidato de Movimiento Ciudadano (MC) y reiteró que regresó al cargo de gobernador constitucional de Nuevo León.

"Pongo del conocimiento de la ciudadanía del Estado de Nuevo León, que he reasumido funciones como Gobernador Constitucional del Estado, y siendo mi derecho constitucional, no haré efectivo el uso de la Licencia para ausentarme para participar en el proceso electoral 2023-2024, ya que he decidido no participar en la contienda electoral para presidente de la República", expuso.

El presidente del Congreso, el panista, Mauro Guerra, advirtió del escenario de desacato por parte del emecista porque su licencia para separarse del cargo de gobernador está vigente y el gobernador interino es Luis Enrique Orozco.

Luis Enrique Orozco deja la gubernatura interina

Luis Enrique Orozco deja la gubernatura interina de Nuevo León para que Samuel García asuma sus funciones, anunció esta tarde el presidente del Congreso estatal, Mauro Guerra.

Durante una reunión, en la que también participó el presidente del Poder Judicial, Arturo Salinas, Luis Enrique Orozco expuso que encontró el edificio cerrado y no pudo entablar diálogo con Samuel García, por lo que decidió hacerse a un lado. "He decidido hacerme a un lado para favorecer la gobernabilidad", dijo Orozco.

Aclaró que su designación, como gobernador interino, fue legal y avalada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJ).