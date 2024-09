AMLO ofrece recompensa y protección por información de Caso Ayotzinapa

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció recompensas y protección a quien ofrezca información sobre los 43 jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos.

"Estamos dispuestos, es mi palabra y tengo las facultades para otorgar recompensas y ayudar a quienes nos den información".

"Si nos dan información y encontramos a los jóvenes, el que dé la información va a tener recompensa, protección y nuestro reconocimiento. Entonces por eso yo no pierdo la fe de que todavía en estos días podamos hacer algo", ofreció el Presidente durante su mañanera.

Además denunció que hay muchos intereses que no quieren que se encuentre a los jóvenes.

"Sobre Ayotzinapa estamos apurándonos, hoy en la tarde tenemos una reunión porque queremos seguir avanzando sobre todo para encontrar a los jóvenes todo lo que sea información para encontrar a los jóvenes le estamos dando prioridad, desde siempre es lo más importante", afirmó el Mandatario.

REFORMA publicó que el pasado 27 de agosto, tras reunirse con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se manifestaron decepcionados y acordaron no regresar más con él.

"La posición de los padres es que esta es la última reunión. Nosotros no vemos condiciones ya de una próxima reunión", aseguró Vidulfo Rosales, abogado de los padres.

"No terminamos bien con este Gobierno, terminamos mal. Sin embargo, viene un nuevo Gobierno, esperamos que en ese se pueda reconstruir el diálogo, se pueda reencauzar el caso".

El abogado agregó que en las últimas reuniones sólo hubo confrontaciones.

"Los padres fueron muy claros en el sentido de decir: no tiene caso estar viniendo a confrontarnos cuando (no hay) resultados sustantivos, sustanciales. El Presidente coincidió también en el sentido que ya no es él", mencionó.

Vidulfo Rosales indicó que AMLO les respondió que si tienen algo relevante que informarles les harán el llamado correspondiente.

El abogado consideró que al inicio del Gobierno hubo voluntad y avances importantes hasta 2021, cuando se detuvo a un número importante de personas, se encontraron los restos de dos estudiantes y se detuvo a militares.

Pero desde 2022 se estancó el caso.

"Cuando la investigación tocó los hilos del Ejército, empezamos con confrontaciones, cayó en un bache la investigación y ahí quedó, lamentablemente ya no se pudo, esperemos que con el nuevo Gobierno se pueda redireccionar", declaró Rosales.