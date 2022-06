Reacciona Creel a burla de Obrador

En un nuevo desencuentro de palabras con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el panista Santiago Creel aseguró que Morena es peor que el viejo PRI autoritario y clientelar.

Luego de que López Obrador se burló del panista por sus afirmaciones en contra de Morena, Creel dijo que el presidente no ha evolucionado.

"Lo sostengo Presidente. Ud y su partido se comportan peor que el viejo PRI de los 70´s: autoritario, clientelar y antidemocrático, ese que tanto usted idolatra y hoy quiere imitar. En lugar de risa, debería darle vergüenza, el PRI evolucionó, usted no", escribió en su cuenta de Twitter.

Por la mañana, en su conferencia, el presidente López Obrador transmitió un video del panista que comenzó a circular en redes sociales desde la semana pasada en el que critica a Morena comparándolo con el PRI, pero luego matiza.

"Miren, ni en las peores épocas del PRI... hoy nuestro aliado, pero ya democratizado... veíamos eso. Los padrones, con los programas sociales. Entonces, esto es un ataque a la democracia", dice el panista en el video.

"Me dio risa de que hay un video donde está Creel cuestionándonos a nosotros", dijo López Obrador en la mañanera. "Esas machincuepas para tratar de justificar lo injustificable, lo que no se puede aclarar, no se puede explicar, no se puede argumentar. Entonces, yo decía ayer, antier: regresen a los orígenes y les puede ir mejor".

En un hilo de Twitter, Creel retomó la frase de otros opositores en el sentido de que "sí hay tiro" para la elección presidencial de 2024, así como una imagen de cuando el tabasqueño perteneció al PRI.