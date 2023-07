Se postula Ana Lilia Rivera para presidir el Senado

La senadora Ana Lilia Rivera Rivera expresó su interés por presidir la Mesa Directiva del Senado en el último año de la presente legislatura, a partir de septiembre próximo.

LO CONSIDERARÍA UN PRIVILEGIO

En entrevista, la legisladora de Morena afirmó que para ella sería un privilegio presidir la Cámara Alta en la parte final de una legislatura que nació de un movimiento democrático encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien los grupos parlamentarios de Morena y sus aliados han acompañado con "grandes reformas constitucionales".

"Entonces es un honor concluir con él este periodo, que además fue el de la paridad. Una mujer va a concluir presidiendo la Mesa Directiva en el Senado, por lo tanto, es un privilegio y sería un honor poder ser presidenta del Senado, y por supuesto que me interesa y lo estoy buscando", remarcó.

"Entonces es un honor concluir con él este periodo, que además fue el de la paridad. Una mujer va a concluir presidiendo la Mesa Directiva en el Senado, por lo tanto, es un privilegio y sería un honor poder ser presidenta del Senado, y por supuesto que me interesa y lo estoy buscando"

Ana Lilia Rivera, actual vicepresidenta de la Mesa Directiva, reconoció que otras mujeres de Morena, como Marybel Villegas, también podrían aspirar a presidir la Cámara de Senadores, por lo que se pronunció llegar a un acuerdo para que la nueva presidenta sea producto de un acuerdo de unidad en la bancada.

"Yo quiero que sea por un proceso de unidad, yo creo que el momento ya reclama eso. Por unidad permitimos que nuestro coordinador llegara, aun cuando pudiera haber adentro alguna otra propuesta decidimos que fuera por unidad, y lo mismo estoy proponiendo; sin embargo, estamos todavía en esa construcción, ojalá y así se dé", expresó.

La senadora por Tlaxcala señaló que ya ha platicado con sus compañeros de fracción parlamentaria y con algunos de oposición para solicitar su respaldo y ha tenido buena respuesta, por lo que si no se diera un acuerdo de unidad en su grupo parlamentario, confía en poder ganar la votación.

"Creo que para finalizar y sobre todo tratándose de mujeres, deberíamos dejar que este último año transitara en unidad, porque además lo que ya reclama todo el país y el movimiento es unidad y no confrontación por espacios; busco que así sea, si no fuera así hay que ir a una votación democrática. Aquí cada uno se ha ganado ya en este momento su lugar, todos nos conocemos, sabemos nuestras capacidades, nuestras cualidades".

"Yo quisiera que fuera por unidad, pero si no es así, estoy preparada para que vayamos a una votación. Saben que en mi vida nunca me han regalado nada, siempre me lo he ganado en la competencia y he ganado siempre", enfatizó.

Ana Lilia Rivera ofreció ser una presidenta del Senado sensible, tolerante y abierta a respetar y escuchar todas las voces.

"Todos me conocen y todos saben que conmigo van a tener una presidenta que va a respetar a todos, porque no representas a un grupo parlamentario, representamos a todos los grupos políticos. Entonces soy firme, pero escucho a todos, los entiendo porque yo vengo de la oposición y yo entiendo que en la oposición quieren ser escuchados", subrayó.

Finalmente, recordó que tiene una militancia en el proyecto de la 4T de más de 20 años, "nunca he radicalizado mis posiciones en el pleno. A pesar de que tengo capacidad para debatir he preferido mantener la posibilidad de que conmigo haya acuerdos".

El senador poblano Alejandro Armenta concluye su periodo de un año al frente del Senado, por lo que a partir del 1 de septiembre una mujer presidirá la Cámara Alta.

Hace dos años, Ana Lilia Rivera buscó la Presidencia del Senado, pero tuvo que declinar su aspiración debido a que de última hora se reservó ese cargo para Olga Sánchez Cordero, quien en ese entonces renunció a la Secretaría de Gobernación para reincorporarse a su escaño.

Otra de las senadoras de Morena que ha expresado su interés en presidir la Mesa Directiva es Marybel Villegas Canché.