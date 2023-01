Denuncian a clínica del IMSS en Durango por quemar a bebé

"Regresa la doctora que me la atendió y me dice que le habían salido unas ronchitas en la piel, pero no me las enseñaron porque le pusieron una gasa", contó Diana Paola, su madre, a un medio local.

En la madrugada de 18 de enero, la madre y la recién nacida fueron trasladadas a otro cuarto cuando Diana Paola, de 18 años, intentó amamantarla a su hija.

Sin embargo, la doctora se lo impidió y le informó que tenía suministrarle a la menor, vía una fórmula, seis gotas de paracetamol. Al ser cuestionada sobre por qué debían medicarla, reveló que en el área de obstetricia había ocurrido un accidente.

"(Dijo) que la habían quemado en Toco con la lámpara de la cuna".

A tres días del nacimiento de la pequeña, la familia Domínguez García presentó una denuncia formal contra la clínica por negligencia.

La menor tiene quemado el brazo derecho y la mitad de su pecho. Ahora la familia exige que los médicos que atendieron a la bebé sean castigados.

La denuncia fue presentada ante el Agente del Ministerio Público de la Federación, en la Fiscalía General de la República (FGR).

Una bebé murió en la misma clínica

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmó que la muerte de una bebé el 20 de noviembre de 2018 en la Clínica 51 del IMSS en Gómez Palacio, por negligencia.

Un día antes la madre de la víctima acudió a la clínica tras presentar sangrado luego de 41 días de embarazo. El primer médico que la atendió le informó que se le tendría que realizar una cesárea debido a que la menor tenía enredado el cordón umbilical.

Sin embargo, tras un cambio de turno, otro médico se negó a realizar la intervención. A las 22:00 horas del 19 de noviembre se le reventó la fuente a la mujer, pero no fue sino hasta las 6:30 horas del siguiente día que el médico ingresó a quirófano a la madre.

La menor nació con daño en los pulmones tras haber ingerido células muertas y secreciones estomacales antes de que fuera reportada su muerte horas más tarde.

La CNDH emitió el pasado 9 de enero una recomendación al director general del IMSS, Zoé Robledo, por violaciones al derecho a la protección de la salud, a la vida por inadecuada atención médica, y al interés superior de la niñez en agravio de una persona recién nacida; así como al acceso a la información en materia de salud en agravio de sus familiares.

Tan solo en 2022, el IMSS de Durango acumuló 43 quejas ante la CNDH por presuntos hechos violatorios, en los que destaca los casos relacionados con negligencia médica y omisiones en la atención a los pacientes.