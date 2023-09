Celebra AMLO que Temac, Edomex, tenga aeropuerto

En gira de trabajo para la supervisión de los Programas del Bienestar en el parque Ecológico, el mandatario enalteció la obra.

"Ya no puede haber más crecimiento en lo que es la Ciudad de México porque está todo saturado y no hay servicios, y sobre todo no hay agua en el oriente de la Ciudad de México. Ya tienen su aeropuerto", dijo a los asistentes en referencia al Aeropuerto Internacional 'Felipe Ángeles'.