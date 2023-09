Rosalía le da otro uso al anillo que le dio Rauw Alejandro

La noticia de su separación sorprendió y conmovió a sus seguidores, ya que conformaban una de las relaciones más sólidas del mundo del espectáculo y estaban al borde del altar.

Lo que ha dejado perplejos a los usuarios de las redes sociales es la particular manera en que la cantante de "Despechá" habría decidido manejar este símbolo del pasado, pues en lugar de dejar la joya en el olvido, Rosalía habría optado por exhibirla de forma inimaginable.

El pasado 19 de este mes, la famosa de 31 años asistió al desfile de Prada en la Milan Fashion Week y se tomó una fotografía con una fan. Lo sorprendente fue que en lugar de llevar el anillo en su dedo anular, lo lucía como un arete, aparentemente sin darle importancia a lo vivido con el famoso.

En la imagen se observa el costado del rostro de la intérprete de "BIZCOCHITO", quien lucía una diadema negra para recoger su cabello lacio y una chamarra del mismo tono. La instantánea rápidamente se viralizó en las redes sociales, generando especulaciones sobre una posible reconciliación con Rauw.

Sin embargo, algunos internautas señalaron que el anillo que colgaba en la oreja de la cantante no coincidía con el corte de la joya que la voz de "RON COLA" le había entregado hace unos meses, lo que sugiere que no se trataba de la misma pieza, pero hasta el momento no ha sido confirmado.

Desde la ruptura de su relación, Rosalía ha mantenido un perfil bajo, en contraste con Rauw, quien ha expresado sus emociones a través de la canción "Hayami Hana", haciendo referencia a los momentos compartidos con la cantante, como su disco "Los Ángeles", premios Grammy y un tatuaje con su nombre, entre otros.

Además, Rauw fue captado llorando en pleno escenario en un concierto en Barcelona, la ciudad natal de la intérprete, mientras cantaba "Beso", el tema que anunció su compromiso el pasado 24 de marzo en un emotivo video.

Unos días después de la ruptura, un supuesto "amigo" cercano a la pareja arrojó luz sobre los motivos detrás de su complicada decisión. En el programa "Socialité" de Telecinco, el testigo reveló que el equipo de la cantante española no aprobaba la relación, ya que creían que Rauw la estaba "relegando" y buscaban llevarla a Hollywood.

"Quieren darle un giro a su carrera, la ven como una gran estrella y sienten que él no está a ese nivel. Era un estorbo para su proyecto personal porque Rosalía le tenía muy presente en su carrera, le consultaba todo", afirmó en el programa.

Según la versión, Rosalía fue quien tomó la decisión de separarse y afectó profundamente al puertorriqueño, quien buscó el apoyo en su familia en esos días.

Respecto a los rumores de infidelidad que rodearon al cantante en su momento, el amigo también aclaró que Alejandro es una persona muy tímida: "Es lo más serio que te puedes encontrar, hasta tímido. De hecho, si hubo infidelidad, habría sido por parte de ella, nunca por él", puntualizó.