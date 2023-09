Maussan cabildea reforma para que se reconozca vida extraterrestre

CIUDAD DE MÉXICO

Luego de que presentó hace unos días en San Lázaro dos cuerpos de supuestos extraterrestres, lo cual fue descalificado por científicos y el gobierno de Perú, se manifestó optimista por el apoyo recibido por senadores, entre otros los morenistas Eduardo Ramírez y Alejandro Armenta, para avanzar en esta reforma.

En entrevista con EL UNIVERSAL luego de la reunión privada en la sede del Senado, dijo que vino a discutir los próximos pasos a seguir. "En relación a estos extraordinarios hallazgos de seres, pronto habrá muchas sorpresas. Me reuní con el senador Eduardo Ramírez", presidente de la Junta de Coordinación Política.

"Hablamos sobre el tema de los cuerpos no son armados, de que los cuerpos son reales y entonces hay que continuar con la investigación, hay que abrir el tema", apuntó.





"Con el senador Alejandro Armenta ya estamos viendo el tema de las enmiendas a la ley para que México reconozca los objetos del fenómeno anómalo no humano, es decir, los objetos que no tienen características de tecnología no terrestre".

Consideró que si se logra hacer esto, México podría ser el primer país del mundo que reconozca este fenómeno.

"Dijo que con el reconocimiento de que los cuerpos que llevó a San Lázaro son no humanos, México se pondrá a la vanguardia mundial en este tema", agregó Maussan.

Rechazó que los cuerpos sean falsos como afirmó el gobierno de Perú y dijo que tendrán que reconocer que este fenómeno es real, que estos cuerpos son no humanos, habrá que determinar si son extraterrestres.

Destacó la apertura del Senado y de la Cámara de Diputados, de su apoyo, para avanzar en estos temas.