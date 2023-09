Vinculan a proceso a Fiscal de Morelos por presunta tortura

Un Juez de Control, con sede en penal de Atlacholoaya, en Morelos, consideró que se acreditó el delito de tortura y que existen indicios razonables para considerar que el Fiscal dio esa instrucción.

Para la defensa de Carmona, la situación por la que atraviesa el Fiscal estatal se trata de un "secuestro político", pues no participó en la supuesta tortura en contra de Luis Alberto Ibarra Martínez, "El Diablo", un sujeto que fue ligado por la Fiscalía General de Morelos, a cargo de Carmona, con la comisión de al menos tres asesinatos en el Municipio de Huitzilac en abril pasado.

La defensa, encabezada por Gabriel Regino, alegó que la FGR no aportó datos ni elementos de prueba para sostener que el Fiscal participó en los hechos que acusó, por lo que acudirá a juzgados federales para impugnar la vinculación a proceso.

"Yo no he cometido ningún delito, no di ninguna instrucción al personal de la Fiscalía General del Estado, la acusación de la FGR es insostenible", dijo por su parte Carmona, quien participó en la audiencia vía remota.