Claudia Sheinbaum encabeza Asamblea del Programa Salud Casa por Casa en Jalisco

Desde San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la Asamblea del Programa Salud Casa por Casa, donde reconoció a las y los facilitadores de la salud como los representantes más cercanos del Gobierno de México en la casa de las y los adultos mayores y personas con discapacidad.

“Ustedes son el gobierno en la casa de un adulto mayor, pero son, además, el sistema de salud en la casa de un adulto mayor, no va a haber nadie más cercano a los adultos mayores-bueno los nietos, yo tengo nietos, a veces los hijos no nos visitan tanto, pero los nietos son la alegría del hogar-Bueno, lo más cercano a un adulto mayor van a ser ustedes, entonces imagínense, no puede haber nada más cercano que este programa”, destacó.

Recordó que los gobiernos de la Cuarta Transformación son de territorio para mantenerse siempre cercanos al pueblo de México y como ejemplo, a menos de ocho meses que inició su gobierno, ya va con el segundo recorrido a las 32 entidades federativas del país.

“Nosotros hacemos gobierno de territorio, nosotros estamos con la gente, porque sino se está con la gente empieza a haber un divorcio entre el pueblo y el gobierno y nosotros siempre estamos en territorio. Fíjense, el día de hoy, con esta visita en Jalisco, estoy cumpliendo en casi ocho meses que llevamos ya en el gobierno, el segundo recorrido por todos los estados, por todas las entidades de la República”, informó ante 700 enfermeras, enfermeros, médicas y médicos que acudieron a la Asamblea.

Expuso que el programa Salud Casa por Casa tiene el objetivo principal de fortalecer la prevención de enfermedades, con una o dos visitas mensuales para dar seguimiento médico, generar un expediente digital y con la posibilidad de ser recetados a distancia a partir del próximo 2 de junio, cuando arranque operaciones el centro de atención telefónica, con 50 médicos en una primera etapa.

Recordó que las y los pacientes podrán obtener de manera gratuita sus medicamentos en las Farmacias para el Bienestar y centros de salud, para completar este modelo de atención médica, que es el más ambicioso de todo el mundo y con el que espera ver resultados en la salud de las y los mexicanos a partir del primer y segundo año de su implementación.

En la Asamblea, la Secretaría de Bienestar y el IMSS suscribieron el convenio de colaboración para el programa Salud Casa por Casa con el objetivo fortalecer la atención de los derechohabientes de las Pensiones para el Bienestar de los Adultos Mayores y Personas con Discapacidad.