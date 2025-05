Defiende Claudia Sheinbaum remesas; advierte movilización por impuesto

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum subió el tono a su rechazo a la imposición de un impuesto a las remesas que envían los connacionales desde Estados Unidos, y advirtió que, de ser necesario, el Gobierno mexicano se va a movilizar.

"Hemos tenido varios momentos en la relación México - Estados Unidos, ahora en particular con la nueva administración del presidente (Donald) Trump, y esto es importante que lo escuchen en el Congreso de los Estados Unidos (...): pasó una iniciativa donde le quieren poner un impuesto a las remesas que mandan nuestros paisanos y paisanas en Estados Unidos a las familias en México y nosotros dijimos claramente que no estamos de acuerdo con eso", lanzó Sheinbaum en este municipio potosino.

"Porque nuestros hermanos que están allá trabajan duro y pagan sus impuestos, y es injusto que, además, haya un impuesto por el dinero que le mandan a sus familias, eso no debe ser así. Entonces, hicimos un llamado para que nuestros paisanos que están allá -muchos de ellos, incluso, ya tienen la doble nacionalidad y siguen ayudando a sus familias, porque las mexicanas y los mexicanos somos solidarios - le enviaran cartas, correos electrónicos en sus redes sociales a los senadores para que les digan que no estamos de acuerdo con eso, y vamos a seguir informando, porque de ser necesario nos vamos a movilizar, porque no queremos que haya impuestos a las remesas de nuestros paisanos de Estados Unidos a México que atienden a los más necesitados", remarcó la presidenta en medio de aplausos.

El mitin de la mandataria en un deportivo de Villa Unión estuvo marcado de arengas de todo tipo.

Unos diez maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) lograron llegar hasta unos metros del templete para lanzar sus consignas contra la Ley del ISSSTE y la reforma educativa.

"¡Claudia decía que todo cambiaría, mentira, mentira, la misma porquería!", gritaron

"Claudia, resiste con la Ley del ISSSTE ", lanzaron otros maestros, pero del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en apoyo a la mandataria Sheinbaum.

En el tema político potosino también se reportó una guerra de porras entre seguidores del gobernador Ricardo Gallardo y los morenistas.

"Todo el dinero es para la campaña de su vieja", gritó un morenista, en referencia a la aspiración que tiene la pareja del mandatario a la gubernatura del estado.

"Discúlpeme, pero aquí se le respeta a todos, a todos", advirtió la presidenta.

Por momentos, la mandataria suspendió su mensaje para pedir mesura a las consignas.

"O sea, las libertades también significan libertades para todas y para todos, y las libertades también son responsabilidades y siempre hay que tener respeto entre nosotros.

¿Cierto?", añadió la presidenta de la República.