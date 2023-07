Tijeras escolares Maped y Kores incumplen normas, advierte Profeco

CIUDAD DE MÉXICO.- Para este regreso a clases la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) pidió a los padres de familia tener cuidado con dos marcas de tijeras escolares para niños porque una no tiene la punta redonda y el filo de la otra no está en el ángulo que dispone por ley.

Como cada año, la Profeco realiza un estudio sobre la calidad, precio y cumplimiento de las normas de los útiles escolares, que incluye cuadernos, pegamento, reglas, gomas, lápices, bolígrafos, tijeras y barras de plastilina.

"Todos los productos cumplen excepto dos tijeras que incumplen con la norma y esas las vamos a retirar del mercado porque no se pueden vender.

"Unas son las tijeras Maped y la otra Kores escolares que no cumplen con la norma (NOM 140 SCFI 2017 Útiles escolares). No está redondeada conforme a la norma la de Maped y Kores no tiene los grados que indica la norma para el ángulo del filo", dijo el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield.

Añadió que la norma es "muy específica para que no puedan herir a nadie, hay dos tijeras que no cumplen con la curvatura de la punta, que es Maped y Kores y hay una que no cumple con el grado de ángulo del filo y en ese caso es el único producto que tiene un incumplimiento que nos lleva a retirar el producto, todos los demás artículos escolares unos mejores que otros, pero no requieren retirarse".

Sin embargo, la misma marca Kores en barras adhesivas ofrece un buen precio y "Excelente" calidad, al venderse una caja de 12 piezas en 115 pesos, mientras que la marca Pritt es de "Buena" calidad y se venden 10 piezas a 185 pesos.

Considerando que en esta época los padres compran los útiles escolares para el regreso a clases "en las libretas la recomendación es que no compren con personajes de películas o caricaturas famosas porque la libreta va a salir más cara porque pagan regalías, no hay una diferencia en la calidad de la libreta".

Por ejemplo, una libreta Kip es de calidad excelente, cuesta 155 pesos, está hecha en México mientras que una Scribe tiene calidad muy buena, vale 231 pesos.

Aseguró que "habían salido muy malos los productos de Office Depot y este año mejoraron la calidad, antes era caro y malo y ahora no, salieron con productos excelentes de buena calidad. Sí sirvió mostrarlos públicamente" en los estudios pasados.