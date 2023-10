Aceite y azúcar, principales ingredientes de algunos moles: Profeco

CIUDAD DE MÉXICO

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dijo lo anterior al dar a conocer el análisis de 33 diferentes moles industrializados.

En los que encontró que el principal ingrediente de los moles es el azúcar son:

Doña María, en las presentaciones de mole negro estilo oaxaqueño y rojo estilo poblano.

Great Value moles almendrado y poblano.

Golden Hills, tanto mole almendrado en pasta como mole rojo en pasta y mole dulce.

La Costeña en su presentación mole tradicional, almendrado y con chocolate.

Mole Don Pancho especial rojo almendrado en polvo y rojo Atocpan en polvo.

En la Revista del Consumidor del mes de octubre, la Profeco dijo que las presentaciones que tuvieron como principal ingrediente al aceite son:

Coro, mole rojo artesanal

Doña María, mole, así como la presentación almendrado, el picante y poblano con cacao

Rogelio Bueno, mole negro.

Otro de los problemas que encontró la Profeco es que hay productos que no indican el contenido de almendra, a pesar de que dicen tenerla y son:

Amores y sabores

Cocina Mestiza, negro y rojo almendrado

Don Pancho almendrado

Origen Sano almendrado con ajonjolí

Gurrumina y Golden Hills.

La Profeco encontró que hay algunas presentaciones que les falta sellos de advertencia, otras no presentan las instrucciones de preparación, la etiqueta no está actualizada, o no es veraz en su declaración de nutrientes.