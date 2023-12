Tras salida de Indira Kempis, PRI supera a MC en números en Senado

CIUDAD DE MÉXICO- Este jueves, la senadora del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano (MC), Indira Kempis Martínez, anunció su separación de la bancada en el Senado al no haber sido designada como precandidata presidencial de ese partido.

En su perfil de X, Kempis Martínez escribió que el juicio por sus derechos políticos y electorales continuará en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Tras su salida, la bancada del PRI sube sus números Y rebasa a Movimiento Ciudadano, que quedará con 12.

Así quedan los números en el Senado:

Morena continúa a la delantera con 56 senadores en funciones, PAN con 18, PRI con 13, Movimiento Ciudadano ahora tendrá 12, Partido Verde Ecologista de México 7, Partido del Trabajo 6, Encuentro Social 4 y PRD 6.

¿Qué pasó con Indira Kempis en Movimiento Ciudadano?

Hace algunas semanas, la senadora Indira Kempis, de MC, se registró como aspirante de ese partido a la Presidencia de la República, y al hacerlo, denunció presiones y amenazas dentro y fuera de su partido para que se bajara de la contienda.

En la contienda también participó el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien finalmente tuvo que reasumir en su cargo tras un revés del Tribunal.

"Es una convocatoria abierta y espero un proceso democrático, transparente y limpio, no querían que llegara, no querían que llegara, pero aquí estoy, estuve amenazada en este proceso, he estado invisibilizada en este proceso, como si las mujeres no existiéramos, pero aquí estoy", declaró.

"¿Las amenazas vienen de MC?, ¿quién la amenazó?, se le cuestionó a su llegada al acto de registro.

"Vienen dentro y fuera del partido, me han dicho que yo no participe, que me fuera a mi casa, hay registro de esas amenazas", detalló.