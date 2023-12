Pide Corral intervención de autoridades tras agresión

CIUDAD DE MÉXICO.-El ex Gobernador Javier Corral solicitó la intervención de autoridades federales luego de la agresión no sólo verbal, sino también física, de la que fue objeto el miércoles por parte de ex duartistas en un restaurante en la Ciudad de Chihuahua.

"El día de ayer, mientras comía con unos amigos en un restaurante de la Ciudad de Chihuahua, fui agredido verbal y físicamente por el Licenciado Raymundo Romero Maldonado, ex Secretario General de gobierno con César Duarte, y por Fernando Mariano Reyes Ramírez, ex diputado local; ambos procesados y sentenciados por la Operación #JusticiaparaChihuahua por actos de corrupción, acreditados y confesos", expuso Corral en una denuncia pública en su cuenta de X.

"Ya van varios hechos en los que personas que estuvieron en prisión por delitos de peculado agravado, todos ex colaboradores de César Duarte, me han amenazado, insultado e incluso han realizado actos de provocación de manera directa contra mi persona".

Se trata, refirió Corral, de Jesús Manuel Esparza Flores, ex Auditor Superior del Estado; Alejandro Villarreal Aldaz, ex Secretario de la Sección 8 del SNTE; Christopher Daniel James Barousse, ex líder estatal de la Red de Jóvenes X México del PRI, y Enrique Valles Zavala, ex Oficial Mayor del Gobierno municipal de Chihuahua.

"De estos casos cuento con la información documentada y certificada", puntualizó Corral, quien renunció al PAN el 9 de noviembre pasado.

"Sin embargo, es la primera ocasión en la que se me agrede físicamente, y se me vuelve a amenazar. Sin que ninguna autoridad local intervenga".

El ex panista mencionó que desde que decidió sumarme al proyecto de la precandidata morenista Claudia Sheinbaum hay una creciente hostilidad hacia su persona.

"Y se ha desatado una campaña de odio e infundios en redes y medios locales, alentada por el aparato del Gobierno del Estado de Chihuahua", aseguró.

"Ante este estado de indefensión en el que me encuentro, por la abierta y cínica protección que María Eugenia Campos @MaruCampos_G les brinda a estos delincuentes confesos, he solicitado a las autoridades federales su intervención ante estos hechos, pues es absolutamente documentable la impunidad de la que gozan y de la que se ufanan públicamente a través de los medios de comunicación que sirven a la red de corrupción del MaruDuartismo, resultado de los 750 millones de pesos del erario que destina para calumniar y mantener en silencio sus abusos y corruptelas".

En un video que circula en redes sociales se observa cuando el ex Secretario General de Gobierno de César Duarte, Raymundo Romero, encaró a Javier Corral en el restaurante Garufa.

"Pinche huevón, cabrón", se escucha en el clip que le dice Romero a Corral.

"No se me olvida lo que me hiciste el 24 de diciembre en la noche, cabrón, estaba sentado con mis nietos, y con mis hijos () Me agarraste de 74 años, tengo 79", le recrimina el ex funcionario al ex mandatario.

Romero iba acompañado por su yerno, el ex diputado de Movimiento Ciudadano Fernando Reyes, quien también hizo reclamos.

Según reportes locales, Corral también recibió una cachetada, aunque no se especificó por parte de quién de los dos.

Romero fue detenido la noche del 24 de diciembre de 2019 y procesado penalmente por un peculado, con prisión domiciliaria.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General del Estado, de octubre de 2013 a abril de 2014, como Secretario General de Gobierno y presidente del Comité Inmobiliario, intervino en la autorización de la compra venta de un predio rústico ubicado en Guachochi a un sobreprecio de 20 millones de pesos.

A su vez, el ex diputado de Movimiento Ciudadano Fernando Reyes, fue sentenciado en diciembre de 2017 a 3 años de prisión, la cual llevó en libertad, tras aceptar haber recibido 2 millones 420 mil pesos por parte de César Duarte con la condición de votar en el Pleno del Congreso a favor de una bursatilización.

Duarte se encuentra recluido en el Cereso Estatal número 1, en el Municipio de Aquiles Serdán, por un presunto peculado y asociación delictuosa que asciende a 96 millones 685 mil 253 pesos.

En mayo de 2019, fue expulsado del PRI, mientras que en junio de 2022, fue extraditado a México luego de haber permanecido detenido en Florida, Estados Unidos, desde julio de 2020.

En tanto, a principios de diciembre, la precandidata de Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM), Claudia Sheinbaum, integró a Javier Corral en su proyecto para construir lo que denominó el "segundo piso de la 4T".