Enseñan con canción a prevenir abusos

"¡Tocar!", responde Eli, su hijita.

Es el usuario @soypapa_de_eli, quien escribe: "Quiero que mi hija llegue a su adolescencia y adultez empoderada de su cuerpo y eso empieza desde que son chiquitas".

La canción cada vez es reproducida por más papás y mamás que publican videos cantándola con sus pequeños hijos.

La canción sigue: "Si me piden un beso, ¿puedo decir que...?", pregunta el papá. "No", responde Eli. "Si me piden un abrazo, ¿puedo decir que...?".

"No". "Por eso siempre, siempre, siempre, tienes que preguntar antes de tocar, ¿mi espacio...? "¡Personal!", expresa Eli.

Los alarmantes casos de abuso sexual infantil han hecho que adultos desarrollen estas ingeniosas estrategias para que el mensaje de prevención llegue a los pequeños.

Eso fue lo que hizo la usuaria @laleechuza quien hace tiempo subió un TikTok cantando esta canción en un auto con su hija en el asiento trasero.

"Nos inventamos esta canción para enseñarle el poder de decisión que tiene su cuerpo y espacio personal", escribió.

"OJO: la prevención de abuso sexual es un tema muy importante a trabajar con nuestras niñas y niñas pero, si te digo la verdad, no basta con cantarle una canción".

El lunes pasado se publicó que directoras de organizaciones de Monterrey y Ciudad de México que ayudan a menores que vivieron violencia sexual, alertaron que el abuso sexual infantil sucede con más frecuencia de lo que se cree.

En el 80 por ciento de los casos, indicaron, la persona agresora es un familiar o alguien que tiene un vínculo de confianza con el menor.