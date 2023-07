Batea AMLO al INE y promueve a Morena

Consciente de la falta, confió en que los consejeros y el Tribunal Electoral no lo sancionen por la violación a las medidas cautelares, ordenadas por la Comisión de Quejas el pasado 13 de julio.

Desde Palacio Nacional, el Mandatario sostuvo que, "nada más por única ocasión", difundiría información de carácter electoral, con la finalidad de tranquilizar a sus simpatizantes a quienes pidió calmar sus ánimos de confrontación con la frase: "Serenos morenos".

En la pantalla gigante del Salón Tesorería, las gráficas de dos sondeos de opinión fueron explicadas a detalle por el tabasqueño, quien advirtió que la difusión formaba parte de su nueva sección denominada "No lo digo yo".

"Miren esta encuesta: 'Si las elecciones para Presidente fueran hoy, ¿me podría decir, por favor, por qué opción votaría?' Morena, Verde, PT, 49 por ciento. No lo digo yo.

PAN, PRI, PRD, 19 por ciento. Movimiento Ciudadano, siete por ciento. ¿Cuánta es la diferencia? 30. Esta es una encuesta de Covarrubias que apareció el lunes.

"El martes conocí de otra encuesta que salió publicada en el periódico El País, de España. No lo digo yo. 'Si las elecciones para elegir Presidente fueran el día de hoy, ¿usted por cuál partido votaría?' Morena, preferencia bruta, 54; preferencia efectiva, 60 por ciento. PAN, preferencia bruta, 13. Preferencia efectiva, 14".

Tras presumir la "ventaja" de su partido en las encuestas, el Presidente cuestionó a quienes sostienen que podría tener interés en dañar a los aspirantes de la Oposición.

"¿Por qué vamos a hacerle daño a los posibles candidatos del PAN? No somos de malas entrañas, ¿por qué tendríamos que hacerles daño? No hay ninguna razón", dijo.

La Comisión de Quejas del INE ordenó al Presidente abstenerse de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas electorales, en especial respecto de aspirantes a algún cargo o fuerzas políticas, ya sea de forma positiva o negativa.

Ayer, AMLO sostuvo que no habrá manera de frenar su proyecto de transformación.

"Ya esto cambió y se los voy a demostrar, nada más por única vez. Y ojalá y me entiendan los del INE y el Tribunal Electoral, para que no me vayan a sancionar.

"Es muy importante que se sepa que no existe ningún fenómeno político que pueda implicar el que se detenga este movimiento de transformación, no hay nada; al contrario, parafraseando a Juárez, diría: el triunfo de la reacción es moralmente imposible", indicó.