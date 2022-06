Prevén que este año se entregue planta potabilizadora en Presa Madín

Este jueves EL UNIVERSAL publicó que el gerente operativo de la Presa Madín, Eduardo Espinosa, indicó que la construcción de la planta potabilizadora no presenta avances significativos.

Ante esto, Sheinbaum recordó que esta obra, con la que se busca traer agua de Naucalpan a Iztapalapa, está a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y que presentó algunos contratiempos, pero que ya fueron resueltos.

"Tiene un problema de una zona que afecta una parte de la carretera, que se está resolviendo con Capufe, entiendo que ya se resolvió y hay un avance importante, que entiendo es el 40%. Vamos a tratar de que así sea (se inaugure este año), la obra la realiza la Comisión Nacional del Agua y va bastante avanzada", recalcó.

En este sentido, precisó que su administración trabaja todos los días con la Conagua para ver el nivel de abasto que tienen las presas y saber cuánta agua llega a la Ciudad de México. Asimismo, destacó que no sólo piensa en los habitantes de la capital del país, sino en todos los que viven en el Valle de México.

"Recientemente me reuní con la presidenta municipal de Valle de Bravo, ahí se hizo un trabajo por parte de la Conagua para rehabilitar una planta de bombeo que no estaba en funcionamiento. Lo que nosotros estamos haciendo es no sólo pensar solamente en los habitantes de la Ciudad, aunque es nuestra responsabilidad, sino verlo de manera integral: no solo metropolitano, sino todo el sistema de abasto que suministra de agua al Valle de México", precisó.