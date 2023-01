Pretende Riobóo encarcelar a nuera por muerte de su hijo

CIUDAD DE MÉXICO.- El empresario José María Riobóo denunció y consiguió que se ordenara la aprehensión de una ex nuera , María Isabel Cal y Mayor, acusándola de proporcionar durante ocho años de matrimonio las comidas y bebidas que propiciaron la muerte de su hijo Rodrigo Riobóo Talayero.

Su hijo falleció el 4 de marzo de 2019, a los 39 años, en el Hospital Clínico de Puerto Real, en Cádiz, España, por insuficiencia e infección respiratoria y sepsis grave, según el certificado médico de defunción.

A los pocos meses de iniciada la averiguación, la Fiscalía capitalina pidió la captura de la viuda y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le congeló sus cuentas bancarias, confirman distintos documentos judiciales de México y España.

Luego, la Fiscalía General de la República inició una investigación contra uno de sus abogados -también por denuncia de Riobóo-, y la Secretaría de Relaciones Exteriores pidió a España la extradición de la viuda.

Además, en el Poder Judicial de la Federación todos los recursos legales de la perseguida fracasaron.

El esposo de la Ministra Yasmín Esquivel y asesor del Presidente Andrés López Obrador para el Aeropuerto de Santa Lucía acusó que su hijo cambió de hábitos alimenticios, empezó a fumar, consumir bebidas alcohólicas y "alimentos insalubres" al casarse con Cal y Mayor en 201A la ex nuera también la responsabiliza de descuidar la administración de los medicamentos de un tratamiento que llevaba Riobóo Talayero para un problema psiquiátrico.

Según el empresario, su ex nuera se aprovechó del estado de salud de su hijo y maquinó "un plan preconcebido" y "sofisticado" para llevarlo lentamente a la muerte, con el propósito de quedarse con su dinero y propiedades.

Acusa, por ejemplo, que de 2013 a 2019 ella tuvo un gasto corriente en tarjetas de crédito y disposiciones en efectivo de casi 15 millones de pesos.

El 19 de febrero de 2020 un juez de control de la Ciudad de México ordenó la aprehensión de la viuda por el delito de homicidio en razón de parentesco, calificado y con traición, castigado con 20 a 50 años de prisión.

Niegan extradición

El Reino de España negó a México la extradición de María Isabel Cal y Mayor Barrios, a quien el empresario José María Riobóo denunció por supuestamente propiciar intencionalmente la muerte por omisión de su hijo Rodrigo Riobóo Talayero, durante 8 años de matrimonio.

La Audiencia Nacional de Madrid concluyó que no existe indicio del delito de homicidio contra la viuda, porque no se puede deducir que su conducta sea la la causa directa, eficaz y determinante de la muerte de su marido, quien padecía distintas enfermedades crónicas.

La justicia ibérica establece que la Fiscalía de la Ciudad de México imputa hechos que ocurrieron en España, país donde murió Riobóo Talayero y donde a la más mínima sospecha de un homicidio le hubiera valido a la viuda ser puesta a disposición de las autoridades.

"No se sigue en España ningún procedimiento penal al respecto, ni por homicidio doloso o imprudente, ni por asesinato. La reclamada desde esa fecha ha estado siempre en España y podía haber sido investigada, o al menos interrogada sobre este hecho, y no ha sido así porque en España se consideró que no existía ningún indicio de que la muerte hubiera sido violenta", sentenció la Audiencia Nacional.

"Los tribunales competentes para el conocimiento del asunto deberían ser los tribunales españoles, dado que, tratándose de un delito de homicidio o asesinato, delito eminentemente de resultado, la competencia territorial se atribuye al órgano jurisdiccional del lugar donde se ha cometido, sin que "juegue" en estos casos el denominado principio de ubicuidad.