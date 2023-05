Votó menos del 6% en consulta sobre Presupuesto Participativo

Al reanudarse la sesión extraordinaria de la Comisión de Participación Ciudadana y Capacitación del Instituto, se detalló que en la elección de Copacos ya se han contado el 96.9% de las mesas receptoras de opinión y que se emitieron ahí 387 mil 917 votos más 14 mil cinco a través de internet, para un total de 401 mil 922, lo que representa un 5.68% de participación.

En tanto, para la consulta de Presupuesto Participativo 2023, ya se lleve un avance del 96.8% de las mesas con la siguiente votación: 384 mil 878 opiniones y 14 mil cinco por internet para un total de 393 mil 860 opiniones, es decir, un 5.63% del padrón electoral.

Por último, para la elección del Presupuesto Participativo 2024, se han contabilizado también el 96.8% de las mesas y se contaron 384 mil 686 opiniones y hubo 14 mil cuatro por internet, para un total de 398 mil 690 opiniones, lo que representa un 5.63% de participación.

A pesar de estos números, el presidente de la Comisión, Mauricio Huesca, precisó que esta jornada fue exitosa y que incluso superó en participación a la efectuada en 2020, cuando también se votó por Copacos y Presupuesto Participativo.

"Esta jornada, aunque no han reportado algunos incidentes menores, me parece que ha sido una jornada exitosa en términos de que la ciudadanía salió a votar. En la tendencia histórica de años espejo como este, comparado con 2020, tuvimos una participación similar, aunque en aquella anualidad se sumaron la totalidad de las unidades territoriales... se mantiene la tendencia, pero si tomamos en cuenta que este año no estamos tomando en consideración las votaciones de los 50 pueblos, pues podemos hablar de que se superó la tendencia histórica", destacó.

Asimismo, en esta sesión extraordinaria se informó de cuatro incidentes durante la etapa de escrutinio y cómputo en los Distritos Electorales 2, 5, 16 y 26, en donde personas inconformes intentaron impedir el escrutinio y cómputo, así como el desarrollo de las actividades. En el Distrito 5 hubo golpes, pero no se requirieron traslados hospitalarios.