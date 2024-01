AMLO asegura que la Presidencia quedará "en muy buenas manos"

ZACATECAS, Zac.

"Aunque yo ya no esté porque me voy a jubilar, el movimiento va a continuar. Y el país va a quedar en muy buenas manos. No se los diría si no fuese así. Quien me va a sustituir, lo dije ayer y lo repito hoy, va a ser igual o mejor que el actual Presidente de México. Entonces, no hay nada de qué preocuparse", aseguró.

Al supervisar los avances de los programas del Bienestar, en el Palacio de Convenciones de esta ciudad, López Obrador dijo que se va muy contento por todo lo que se ha avanzado en el país.

"Me voy contento porque se ha avanzado. Ya sentamos las bases para la transformación. También me voy contento porque cumplimos con el principio maderista de sufragio efectivo, no reelección. Me voy contento porque vamos a seguir llevando a cabo la transformación".

Acompañado por el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila (Morena), integrante de su Gabinete, el Mandatario expresó que el próximo 5 febrero enviará un paquete de reformas para modificar la Constitución con el objeto de garantizar todos los derechos que tiene el pueblo a la justicia.

"Para que la Constitución tenga ese espíritu que se le dio después de la Revolución, después del sacrificio de millones de mexicanos, que haya justicia social en nuestro país", indicó.

Entre las iniciativas que enviará al Congreso, el Presidente dijo que propondrá una reforma para que nadie gane más que el titular del Ejecutivo.

"Voy a enviar una nueva reforma de iniciativa de la Construcción para que nadie gane más que lo que obtiene de ingresos el Presidente de la República, ahora los ministros ganan cuatro veces más que lo que yo obtengo, desde que llegué me reduje el sueldo y así en general, no hay camionetas blindadas ni viajes al extranjero sin ton ni son" destacó.