Acusan ante diputados amenazas por traslado a IMSS Bienestar

CIUDAD DE MÉXICO

En conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, representantes del Movimiento Galeno Salud Independiente y Contratos Afines señalaron que son presionados a firmar y aceptar condiciones de trabajo que les desfavorecen porque de lo contrario perderán su trabajo.

Explicaron que esperan respuesta al pliego petitorio que presentaron desde que iniciaron protestas en la Ciudad de México, como condición para poder avanzar en la aceptación de incorporarse al IMSS Bienestar, institución que sustituye al Insabi.

La doctora María Belén Benítez, representante del personal médico inconforme, señaló que han pedido que se les reconozcan derechos y prestaciones que están pendientes, antes de cambiarse al IMSS Bienestar.

Tales condiciones permitirían homologar condiciones de trabajo con respecto a otros trabajadores.

Señaló que demandan conocer el convenio de colaboración entre el IMSS Bienestar y el Gobierno de la Ciudad de México y la versión final de cuáles serían sus condiciones generales de trabajo.

"No somos bienes transferibles ni esclavos, no estamos adheridos a partidos políticos, nuestra lucha es por el derecho a un trabajo digno, para poder dar una atención de calidad", expresó la anestesióloga del Hospital Enrique Cabrera.

Aseguró que son trabajadores honestos y que han tenido que bloquear calles para ser escuchados, por lo que "no merecen ser tratados como vándalos o delincuentes", como sucedió cuando fueron "encapsulados" por policías en una de las protestas que realizaron en días pasados.

Los inconformesEl grupo representa a cerca de 2 mil trabajadores de 31 unidades de salud de la Ciudad de México.

La doctora María Belén Benítez indicó que antes de pasar al IMSS Bienestar piden que se aumenten o reconozcan prestaciones que aún no se otorgan porque es un pendiente del Gobierno capitalino con ellos.

Una demanda es que reconozcan la antigüedad que tienen, que se den las bases que aún no se otorgan y que fueron prometidas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, para toda la comunidad médica del país.

Dijo que también quieren asegurar la entrega del aguinaldo que les corresponde para el 2023, cuyos recursos ya están aprobados en el Presupuesto de Egresos, y los vales de despensa de fin de año.

"Estamos abiertos al diálogo, antes de transitar a IMSS Bienestar queremos garantías de respeto a nuestros derechos laborales", subrayó.

"Si no firmamos, nos vamos a quedar sin trabajo. ¿Por qué, si somos trabajadores con más de 15 años, nos van a contratar como si fuera un nuevo trabajo y nos quieren dar nuevas condiciones, pero no nos dan claridad, algunos puntos pueden violar derechos que ya tenemos?

"Quieren que firmemos dejando de lado años de antigüedad, eso no puede ser, por eso el movimiento", explicó.





Citó que la secretaria de Salud, Olivia López Arellano, los amaga con la pérdida del empleo si no ceden.

"Podemos perder el empleo y si firmamos perdemos antigüedad, no, no es factible renunciar a esos años", señaló.

Por ejemplo, dijo, ella tiene años trabajando, tres de cotización en el ISSSTE, que serían considerados para su antigüedad y los cinco años se irían "a la basura".

El próximo viernes habrá nuevas reuniones con personal del IMSS Bienestar y con la titular de la Sedesa.

Si no hay acuerdo, dijo que se reservan la decisión de qué acciones continuarían los trabajadores de salud para el respeto a sus derechos laborales.

Mario Alberto Aranda, enfermero de la Clínica Toxicológica de la Ciudad de México dijo que no están pidiendo aumento de salarios ni nuevos privilegios, ni pretenden crear un nuevo sindicato ni nuevos tabuladores.

"Queremos trabajo de base, estabilidad laboral, cotizaciones para el retiro, para enfermedad y jubilación, queremos que se nos respete y garantice esa estabilidad laboral, es lo justo", señaló sobrepasar de los servicios de salud de la Secretaría de Salud al IMSS-Bienestar.

Destacó que es tal la falta de información, que nadie les ha podido explicar con exactitud en qué consiste pasar de una institución a otra, el cómo serán respetados sus derechos y en qué les beneficia.

"Desconocemos cómo va a operar, quién es el patrón, las condiciones generales de trabajo, los salarios.

"Nos han informado a cuentagotas y con contradicciones. Nos han dicho 'si no firmas y no pasas a IMSS Bienestar no pasará nada', pero la secretaria nos dijo en una reunión 'tenemos que transitar si o si, tienen que aceptar o perderán sus fuentes de trabajo'", relató sobre lo dicho por la secretaria de Salud en Ciudad de México, Olivia López Arellano.

El diputado federal de MC, Salomón Chertorivski, explicó que hay contradicciones en los lineamientos que ha dado a conocer el IMSS Bienestar.

Por ejemplo, que este, el nuevo organismo del Gobierno federal, manejará la nómina, los tabuladores y las condiciones de trabajo, pero el patrón seguirá siendo la secretaría de salud de cada entidad.

Además, el organismo descentralizado por ningún motivo se le puede considerar patrón sustituto.

"Quién va a pagar, quien va a generar las condiciones de trabajo, quien va a contratar, definir la jubilación, no va a ser el patrón, el patrón será otra entidad que no tiene la chequera, no toma las negociaciones ni las condiciones laborales y no tiene los tabuladores, para hacer frente al personal médico y de enfermería", destacó el diputado de MC, secretario de la Comisión de Salud.

Pidió que haya transparencia con el personal médico, un trato digno, respeto a sus derechos labores y solución a sus demandas.