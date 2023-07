El último mensaje que Sinead O'Connor publicó en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO

Es por ello que, hace tan sólo unos días, cuando publicó un sentido mensaje sobre cómo habían sido desde la partida del joven de 17 años, nadie se sorprendió; lo que tampoco nadie se imaginaba es que una semana después la cantautora irlandesa también perdería la vida.

"He estado viviendo como una criatura nocturna no-muerta desde entonces (la muerte de mi hijo). (Shane) Fue el amor de mi vida, la lámpara de mi alma. Éramos un alma en dos mitades. Él fue la única persona que me amó incondicionalmente. Estoy perdida sin él", escribió junto a una fotografía en donde ambos aparecen abrazados.





Si bien trataba de sobrellevar las horas y continuar adelante, Sinéad jamás dejó de pensar en su hijo y tampoco ocultó lo mucho que le había afectado su muerte. En un video publicado a principios de este mes, la intérprete de "Nothing compares to you" accedió a mostrar parte de su apartamento a sus seguidores, y aunque trató de dar su mejor cara, tomó un tiempo para hacer énfasis en su apariencia, la cual calificó como una "mierda": "Me veo como una mierda de cualquier manera, por eso no quería para hacer un video... pero ya sabes, la forma en que tu hijo lamentablemente fallece no es bueno para el cuerpo o el alma para ser justos", dijo.

Esta fue la última vez que el público vio con vida a la irlandesa, quien está mañana falleció por causas aún desconocidas según reportó el diario "The Irish Times". La noticia fue dada a conocer por la familia de O'Connor a través de un comunicado dirigido al diario local en el que pedían privacidad y empatía en estos difíciles momentos.

"Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra amada Sinead. Su familia y amigos están devastados y han solicitado privacidad en este momento tan difícil", publicó el medio.