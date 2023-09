Ana María Prieto se viralizó por su defensa de libros de texto

A pesar de ello, hay quienes se han pronunciado a favor de los nuevos materiales para el aprendizaje en las aulas. Una de ellas fue la maestra Ana María Prieto Hernández, quien los defendió a su manera.

¿Qué dijo Ana María Prieto Hernández sobre los nuevos libros de la SEP?

Fue durante la Vespertina del pasado 26 de agosto que Prieto Hernández presentó el libro "Nuestros saberes. México, grandeza y diversidad" para los grados de 4° a 6° año de primaria.

La docente normalista argumentó que lejos de fomentar el individualismo, como se especulaba, promueven el actuar colectivo y la solidaridad entre compañeros.

Sin embargo, la formadora de docentes comenzó a bailotear y a dar brincos para enfatizar su postura.

"Ya no es el saber acabado, rígido, descontextualizado, sin sentido, sin significado, sino lo que debes transformar la comunidad. Es otra manera de pensar, no es el individualismo de 'yo aquí y yo si sé, yo me saco diez y tú te sacaste cinco lero lero maromero. Yo si voy a ser exitoso. Y tú no", dijo.