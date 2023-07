Morena exige castigo por presunto desvío de 273.7 mdp en IPN

CIUDAD DE MÉXICO

La legisladora federal recordó que en las auditorías de 2019, 2020 y 2022, hubo observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que nunca fueron solventadas; sin embargo, ni la ASF ni la Secretaría de la Función Pública (SFP), interpusieron querellas en la materia, motivo por el que ella misma denunció por la presunta comisión de los delitos de "peculado, abuso de autoridad, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, coalición de servidores públicos, ejercicio abusivo de funciones, ejercicio ilícito del servicio público y tráfico de influencias en agravio a la Hacienda Pública Federal y contra los servidores públicos del IPN que resulten responsables".

"Los hice por ética y por convicción, porque en la Auditoría son unos corruptos encubridores", declaró.





La diputada de la bancada guinda advirtió que no solicitará una comparecencia de Reyes Sandoval, pues debido a que las observaciones ya son "insolventables", las explicaciones ya no deberán dirigirse a la cámara baja, sino ante un juez.

"Son casos que se seguirán repitiendo si no se castiga a los corruptos, ya los involucrados no deben rendir cuentas en una comparecencia, más bien ellos deben hacerlo como parte de un proceso judicial, un juez deberá llamarlos a declarar, y si en algún momento el titular del IPN se viera involucrado, que pague ante la justicia, y si no, que lo hagan quienes resulten afectados", expuso.

Inés Parra agregó que además del IPN, tiene registro de desvíos al interior de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), y detalló que ya prepara una nueva denuncia por los tres casos en su conjunto, que estará presentando la próxima semana.