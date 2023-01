Pidió Ebrard ocultar polémico acuerdo migratorio.- Pompeo

Washington DC, Estados Unidos .-El Canciller Marcelo Ebrard pidió personalmente al Gobierno del ex Presidente Donald Trump ocultar un acuerdo para permitir a Estados Unidos iniciar en diciembre de 2018 el polémico programa de devolución de migrantes conocido como "Quédate en México", reveló el ex Secretario de Estado de EU Mike Pompeo en su libro de memorias Never Give an Inch.