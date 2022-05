Piden transparencia en obras del Ejército

Acapulco.- El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción ( CMIC ), Francisco Solares, aseguró que las obras en las que participa el Ejército no son transparentes y no generan impuestos para el gobierno, por lo que se debe involucrar a los privados en los grandes proyectos.

"Nosotros somos los primeros que aplaudimos el tema de acabar con la corrupción", comentó Solares en entrevista en el marco de la Reunión de Industriales 2022.

Puso el ejemplo del Tren Maya, donde un tramo del mismo es construido por el Ejército y el resto por la iniciativa privada. Solares aseguró que si se le adjudica la mayor parte de las obras al Ejército, el Gobierno tiene un efecto negativo en la recaudación.

"Podríamos seguir construyendo, a construir todos. Además, hay un efecto negativo para los ingresos del Gobierno porque las obras que hace el Ejército no generan impuestos, no hay Impuesto Sobre la Renta, no hay IVA, entonces eso repercute en menores ingresos para el País.

"Hay cero transparencia en lo que cuestan las obras con el Ejército, nos dice que cuestan X y Y pero no hay manera de saberlo realmente y es una de las cosas que he dicho también, ¿por qué no transparentar lo que cuestan las obras que hace el Ejército?", externó.

Además, Solares puntualizó que la inflación para el sector de la construcción está en 17 por ciento debido a que se han elevado los insumos, como el acero.