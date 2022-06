Pide perdón la mujer que lanzó en redes el comentario "¿a qué huele un sucio mexicano?"

Weaver Smith subió a TikTok un video que tituló: "¿A qué huele un sucio mexicano?", en el cual dijo que no se le quita cierto olor después de haber estado en México durante una semana.

Aseguró no estar bromeando y relató que desde que regresó de México huele "a mexicanos". Señaló que traía "tacos en las axilas" y se autonombró como "una enchilada con pies".

"Cada vez que sudo me sale sudor sucio mexicano", expresó. Dijo que ha usado varios desodorantes y ha probado de todo para quitarse el olor, pero añadió:

"Es como si tuviera tacos bajo mis brazos, soy una enchilada con pies", dijo, mientras se escuchaba la risa de alguien.

Luego preguntó si alguien sabe "cómo puedo resolver este problema". Señaló que así es como huele ahora, "como un mexicano sucio", e insistió en si alguien le puede ayudar con su problema.

Al final del video aparece el mensaje de "Sweet Savannah estuvo en vivo", y la dirección.

Le llueven críticas

El post, retomado por el medio where is the buzz tv, se llenó de comentarios de indignación por las palabras de la mujer. "Ya no esconden su racismo", señaló una usuaria.

En Facebook usuarios se unieron a la indignación y pidieron a la gente no comprar en Sweet Savannah, que se identifica como una tienda de ropa.

Las páginas de Sweet Savannah tanto en Facebook como en Instagram fueron desactivadas.