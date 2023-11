Pide a PJ resolver sobre Salinas Pliego este año

Tijuana, México .-El Presidente Andrés Manuel López Obrador urgió al Poder Judicial que en lo que resta del año resuelvan sobre el adeudo fiscal del empresario Ricardo Salinas Pliego por más de 25 mil millones de pesos.

Aseguró que varias instancias judiciales ya determinaron que el dueño de TV Azteca y Elektra debe pagar, pero el caso se ha retrasado por amparos y la atracción del Ministro Luis María Aguilar.

"Quiero que resuelvan en un sentido u otro ya, me faltan 10 meses, ni modo que se lleven más de 10 meses para resolver, es la última instancia, lo pueden resolver antes de que termine el año y ya", urgió.

Cuestionado sobre la falta de plazos en resolver acciones de inconstitucionalidad por parte de la Corte, el Presidente consideró que el análisis por adeudos de Salinas Pliego ya tardó demasiado.

"Sí hay que resolver esto, sacaron el expediente de la gaveta, lo presentaron en la Corte y este Ministro defensor del expediente votó a favor que se resolviera en contra y los demás votaron en contra y regresaron el expediente a los tribunales.

"Vamos a ver esta última instancia qué pasa y no es ningún término, imagínense que no digo nada, me quedo callado, van a decir: qué arreglos hubo, por qué no dijo nada, por qué la omisión, estamos hablando de 26 mil millones", insistió en conferencia desde Tijuana.

El martes pasado, AMLO también pidió al Poder Judicial que resuelva de una vez por todas, pues no es un asunto personal, sino de justicia.

Hace una semana, el Mandatario acusó a Salinas Pliego de emprender una campaña en contra de él y su Gobierno porque está enojado por el cobro de impuestos.

Esta mañana, el Presidente comparó que el adeudo del empresario equivale a más de dos años del presupuesto total de Tijuana.

Añadió que todo mundo debe pagar impuestos y, expuso, hasta la gente más pobre lo hace al comprar cualquier producto.