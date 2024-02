Deja Mercado campaña; critica decisiones en MC

Ciudad de México.- Alegando "decisiones del partido que le son ajenas", Patricia Mercado dejó ayer la vocería de la campaña de Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC).

En su cuenta de X, la senadora también anunció que concluyó su responsabilidad en la coordinación del programa de Gobierno "Una nueva visión de país".

"El candidato cuenta con los insumos para salir a hacer propuestas concretas a partir del 1 de marzo, con base en la plataforma electoral y programa de gobierno que construimos en colectivo a lo largo de dos años", externó.

"Es responsabilidad de todas las candidaturas de MC en el País ser congruentes con esos compromisos", abundó.

Aunque no precisó los motivos, señaló:"hay decisiones del partido que me son ajenas y no puedo ser yo quien las defienda".

El anuncio de Mercado ocurre un día después de que MC registró como aspirantes al Senado a Alejandra Barrales y a la Alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas.

Al respecto, Álvarez Máynez admitió en entrevista que Mercado renunció a seguir como coordinadora de su campaña por la postulación de Cuevas y Barrales en la fórmula al Senado por la Ciudad de México.

"Sí, la política te enfrenta a esas contradicciones, te pone retos de esta naturaleza, el reto de una fuerza como MC es que sean las menores contradicciones posible, que las personas que representan esas causas tengan un historial de compromiso con las mismas", respondió a la pregunta sobre si hay una contradicción en MC y la postulación de Cuevas, quien llega tras varios escándalos sobre su gestión.