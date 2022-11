Una parvada pudo causar el desplome del helicóptero: fiscal de Aguascalientes

AGUASCALIENTES, Ags.

El Gobierno de Aguascalientes ha reconocido al piloto, quien heroicamente habría maniobrado para no caer en un hospital cercano, y existen versiones –no corroboradas– de posibles disparos a una hélice... pero para el fiscal de Aguascalientes, una parvada de pájaros pudo haber causado el desplome en el que falleció el encargado de la seguridad en el estado y otros cuatro hombres.

En entrevista, Jesús Figueroa Ortega, titular de la Fiscalía Estatal, detalló que detectaron en uno de los videos a la parvada, dejando ver que se trata de una de las líneas de investigación.

"Estamos considerando nosotros como una de las posibilidades el que haya un objeto extraño que haya hecho perder el control de la aeronave, no estamos planeando nuevas... solamente me llama la atención", dijo a medios de comunicación locales.

El piloto de la aeronave, Olegario Andrade Zamorano, era un hombre con más de una década a cargo del helicóptero Águila 1, tenía más de 15 de años de experiencia en los aires y había participado en labores de rescate durante desastres naturales en otras entidades, como Tabasco y Oaxaca. Es decir, era un hombre experimentado.

Figueroa Ortega también dijo que "es débil" la versión del ataque armado contra la aeronave, pues no encontraron casquillos en la zona. Sobre la bala que podría haber hecho blanco en una hélice, el fiscal estatal dijo que "no es un factor para poder desestabilizar".

Y agregó:

"Si ustedes se dan cuenta, la aeronave antes de impactarse ya venía descontrolada e incluso se impacta de techo, a mí no me parece que sea una línea fuerte, sin embargo, ya entrevistamos a una persona (presunto testigo) que dice una serie de incoherencias que no me permiten pensar que es (una versión) sólida, pero no la podemos descartar".

El fiscal, quien previo a la salida del exgobernador Martín Orozco fue premiado con un fiat notarial, también dijo que su equipo de trabajo se encargó del levantamiento de cadáveres e indicios en la zona, que estima que en dos o tres meses podrían conocerse las causas del desplome, y que la investigación será atraída por la Fiscalía General de la República (FGR).

Además, dijo que hay un perito especializado por parte de la aseguradora de la aeronave interviniendo en la investigación, y la participación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en conjunto con Aeronáutica Civil.

Porfirio Sánchez Mendoza fue un hombre cercano a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en México, quien en enero enfrentará un juicio en Estados Unidos acusado de nexos con el crimen organizado. Los fiscales del caso han hablado sobre supuestas conversaciones grabadas de García Luna en la cárcel donde habla sobre manipular o matar testigos.

Este 2022, Sánchez Mendoza estuvo preso durante siete meses acusado de tortura.

Por otro lado, la mañana del accidente, el fallecido secretario de Seguridad participaba del cateo de domicilios vinculados a narcomenudistas en el municipio de Jesús María.