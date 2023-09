Preocupa a partidos división en INE

CIUDAD DE MÉXICO.- Los partidos exigieron a los consejeros del INE ponerse de acuerdo en temas clave para la operación del organismo, pues, advirtieron, su división está afectando la actividad electoral.

Seis de los 11 consejeros electorales inscribieron en el orden del día de la sesión del Consejo General de este viernes, el acuerdo para la conformación de comisiones, pese a que en dos de ellas, clave en el proceso electoral que inicia, no existe acuerdo en su conformación.

Se trata de la Comisión de Quejas, encargada de emitir medidas cautelares por presuntas violaciones a la normatividad electoral.

Ésta estaba integrada por Claudia Zavala, Rita López y Jorge Montaño, pero fue cuestionada por la opinión pública porque los dos últimos, a quienes se les liga con Morena, impidieron frenar el proselitismo de corcholatas y declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ahora, el bloque mayoritario plantea que se mantenga Zavala y se reintegre Arturo Castillo, dejando sólo un lugar al grupo de la presidenta Guadalupe Taddei.

La otra comisión polémica es la Fiscalización, encargada de supervisar los recursos públicos y privados que usarán los partidos en este proceso electoral.

Ésta está integrada por cinco consejeros, y se propone que estén Carla Humphrey, Dania Ravel, Jaime Rivera y dos del grupo de Taddei.

Con la llegada de cuatro nuevos consejeros al INE, la conformación del Consejo General se dividió prácticamente en dos bloques.

El primero, encabezado por la presidenta del INE, conformado por Rita López, Jorge Montaño, Norma de la Cruz, a quienes se les liga con Morena, y por Uuc-Kib Espadas.

El segundo por Dania Ravel, Carla Humphrey, Claudia Zavala, Martín Faz, Arturo Castillo y Jaime Rivera.

Esta división ha provocado que el proceso electoral 2024 arrancara con 9 de los 17 cargos de primer nivel con encargados de despacho, incluso en la Secretaría Ejecutiva, que es el área más importante, pues las propuestas de la presidenta del organismo no han alcanzado los ocho votos requeridos.

Durante la última semana, los consejeros han negociado la integración sin llegar a un consenso, por lo que el bloque mayoritario decidió llevarlo a la sesión del Consejo, con la negativa de Taddei.

Al arrancar la sesión de este viernes, los representantes de Morena y el PT pidieron bajar del orden del día el punto 18, que habla de la integración de las comisiones, y criticaron que lleguen con un acuerdo incompleto a la mesa.

"Nos parece muy poco serio que se atrevan a proponer un acuerdo de integración de comisiones con espacios vacíos. ¿Cuál es la pretensión? ¿Tener aquí un rebote de ocurrencias y ver quién queda en cuál comisión? Lo que tienen que hacer es tener diálogo, comunicación, para que se presente una propuesta integral", indicó el morenista Sergio Gutiérrez, quien acusó al bloque de seis violar la ley al subir al orden del día una integración completa.

Los representantes del PT y PVEM les pidieron darse una prórroga, sentarse a negociar y "tomarse todo el café que tengan que tomar" hasta llegar a un acuerdo.

"Esta es una dinámica que viene ocurriendo en este Consejo desde muchas semanas o meses, hay mucho problema con los nombramientos, muchos jaloneos, me da tristeza, francamente, ver un Consejo dividido, un Consejo, no sé por qué hay posiciones tan antagónicas entre uno y otro bando. Señoras y señores: lo que tenemos que hacer es servirle al País", reclamó el representante del PRI, Hiram Hernández.

Sin embargo, los representantes del PAN y PRD, pidieron mantener el punto, argumentando que si no lograron un acuerdo, la mesa del Consejo General es el sitio para resolverlo.

"Ayer arrancó el proceso electoral 2024 y por eso es indispensable, necesario, para certeza a los ciudadanos, a los partidos políticos, que las comisiones permanentes y temporales puedan ser aprobadas ya, aborden el tema y se pueda dirimir y, en su caso, a probar lo que se tenga que aprobar", indicó el perredista Ángel Ávila.

La consejera Dania Ravel fue la única que tomó la palabra, y aseguró que podrían retirarlo, pero alertó que las comisiones están inoperantes porque ya concluyó su periodo, por lo que es urgente la integración.

"El día de hoy no tenemos comisiones vigentes y, por lo tanto, es indispensable que este Instituto no quede inoperante al no poder cumplir sus funciones a través de las comisiones como órganos auxiliares del Consejo General, por eso es indispensable que se haga la discusión", indicó.

Al no tener la mayoría, la presidenta del INE ni siquiera puso sobre la mesa bajar el tema, por lo que se espera una discusión ríspida en las próximas horas.

Las comisiones que tienen consenso son: Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero; de Debatbes (nueva para la elección 2024); Registro Federal de Electores; Servicio Profesional Electoral Nacional; Prerrogativas y Partidos Políticos, y Comité de Radio y Televisión; e Igualdad de Género y no Discriminación.