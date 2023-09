Era Quiñones como un niño con juguete nuevo en la Selección

CIUDAD DE MÉXICO.-Julián Quiñones parecía un niño con juguete nuevo en su primera experiencia con la Selección Mexicana, a juicio de Jaime Lozano.

"Lo vi como un niño con juguete nuevo, literal, él está feliz de ser tomado en cuenta, de esta primera invitación a entrenar, me interesaba acelerar el proceso de integración, ver cómo se sentía.

"El grupo lo tomó bastante bien, lo arroparon como debe ser. Lo fuimos poniendo en varias posiciones, como punta o mediapunta y tirado a la banda izquierda, para que pueda jugar atrás del delantero, tiene una gran versatilidad", expresó en la conferencia de prensa de cara al amistoso contra Australia.

"Jimmy"evitó polémicas sobre la naturalización de Quiñones.

"Todos somos mexicanos. Somos o no somos. Julián es mexicano y tenemos que apoyarlo. Es un chavo muy dedicado y profesional, es lo que esperábamos de él. Si es mexicano y pueden sumar, hay que aprovecharlos", mencionó.

Lozano fue cuestionado sobre la convocatoria de Raúl Jiménez, quien aún no se estrena como goleador en el Fulham de la Premier League.

"En gustos se rompen géneros, he visto todos los partidos de Raúl, creo que no ha podido conseguir muchas ocasiones, a un delantero hay que darle la oportunidad de que pueda acercarse al arco y hacerse presente en el marcador, cada que toma el balón en el Fulham creo que hace muy bien las cosas, le ha tocado más defender que atacar, pero a mí me gusta lo que hace, hizo un disparo al palo en el primer partido, en el último de un remate de él hay una anotación, ha tenido el balón, sabe cuándo tiene que asistir y cuándo definir.

"Con toda la jerarquía que tiene y viene levantando, es titular en la Premier League, que para mí es la más competida del mundo y eso habla mucho", recalcó.

También justificó el llamado de Héctor Herrera, uno de los futbolistas más cuestionados de esta convocatoria.