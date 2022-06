Paralizan la Ciudad de México

Los conductores de los múltiples servicios de transporte público que conviven en Ciudad de México, desde autobuses, microbuses a combis, han bloqueado al menos ocho puntos clave de la capital desde la mañana de este jueves. La protesta de los transportistas se ha desatado por la negativa del Gobierno liderado por Claudia Sheinbaum de subir el precio del transporte básico tres pesos más. Organizados en el Frente Amplio de Transportistas, exigen que el costo final sea de ocho pesos. El aumento del precio del combustible y la inflación ha asfixiado a las empresas concesionarias, según alegan, y los aboca al servicio informal. Los chóferes de este servicio fundamental para millones de mexicanos, que llegan donde no llega el metro ni otros servicios de transporte público, y que conectan la gran bolsa de trabajadores de la periferia con el centro, se han plantado este jueves. Se espera que los bloqueos duren hasta las dos o tres de la tarde.

De acuerdo con los transportistas, movilizar a los ciudadanos en los transportes del Gobierno de la Ciudad de México, como la Ruta de Transporte de Pasajeros, una red de autobuses que circulan por toda la ciudad, en 2020 costaba 13,59 pesos, mientras que el transporte eléctrico, como los trolebuses, cuesta 30,14 pesos por pasajero. "Son más de 8 pesos de diferencia entre lo que ellos pueden hacer y lo que nos cuesta a nosotros", ha señalado el grupo en un comunicado.

Para tratar de resolver el conflicto, la administración de Claudia Sheinbaum ha planteado la sustitución de por lo menos 6.000 unidades de autobuses y microbuses en once alcaldías, en tanto que la Secretaria de Movilidad (Semovi) desechó 810 vehículos y los sustituyó por 316 nuevos autobuses, mediante el llamado ´bono de chatarrización´, presupuestado en 334 millones de pesos. "Fue una propuesta de campaña, pero se tendría que mejorar la vialidad para que las unidades puedan funcionar como se busca", dice Vázquez Figueroa.

DEMANDAN RESPUESTA

Los transportistas argumentan que cubren las necesidades de zonas populares en la periferia, donde no hay cobertura del Gobierno de Ciudad de México. "Nosotros iniciamos cuando las colonias no tenían pavimento, cuando se tenía que pasar por lodazales y nosotros cubrimos esas rutas, donde hay mayor demanda popular", dice el líder transportista. "Tenemos al menos tres años buscando que se suba la tarifa y no hemos tenido ninguna respuesta con esta administración", señala.

LIBERAN

Levantan bloqueos y se van al Zócalo

Luego de cuatro horas de que estuvo ahorcada la vialidad en 16 puntos torales de la Ciudad de México y se afectó a miles de capitalinos, alrededor de las 11:00 horas fueron liberados los bloqueos que realizaron cientos de conductores de transporte concesionado en exigencia de un aumento de tarifa

Sin embargo, los manifestantes aún realizan marchas en carriles de baja velocidad y laterales y custodiados por policías en las avenidas Tlalpan, Tláhuac, Taxqueña, Constituyentes, Ignacio Zaragoza y Viaducto rumbo al Zócalo capitalino, donde se tiene programado que sus dirigentes ofrezcan una conferencia de prensa a las 13:00 horas.

Arterias claves

- En el norte, están bloqueadas las avenidas alrededor del metro Indios Verdes y Martín Carrera, que, a su vez, afecta la avenida Insurgentes (la más larga de la ciudad) en su tramo norte, la calzada Ticomán y el eje vial 5, a la altura de Lindavista y otras colonias del norte

- También las zonas de Aragón, en avenida Oceanía y la avenida 608, que conecta con el Estado de México

En el sur, la calzada de Tlalpan, canal de Miramontes y avenida División del Norte

- Así como otras avenidas cercanas al metro Taxqueña o que conecten con la alcaldía Xochimilco: como Periférico, a esa altura; avenida Tláhuac y eje 8 Sur

Al oeste, las avenidas cercanas a los metros Tacubaya y Observatorio, como el Periférico o Río Tacubaya. Puntos clave que conectan con el corazón financiero de la capital, Santa Fe. También, el Paseo de la Reforma

Al este, la calzada Ignacio Zaragoza o avenida Rojo Gómez, aledañas a las alcaldías de Iztapalapa y Tláhuac, donde confluye buena parte de la población afectada tras el derrumbe del tramo elevado de la línea 12 del metro, con pocas opciones sin estos servicios transporte para llegar a sus trabajos.

El transporte de Metro, Metrobús y Trolebús mantienen su servicio habitual.

Este 1 de junio, una furgoneta de transporte público lleva escrita una convocatoria al paro de transportistas de la Ciudad de México.